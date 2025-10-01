Fiat Algérie augmente les prix de ses véhicules : voici les nouveaux tarifs

Le constructeur automobile Fiat Algérie modifie son positionnement tarifaire sur le marché national. Une révision officielle de la grille de prix touche spécifiquement les modèles Doblò assemblés localement, dans leurs versions utilitaire et familiale.

Cette mise à jour introduit une augmentation allant jusqu’à 309 000 dinars, représentant la première hausse depuis le lancement commercial de ces véhicules en Algérie.

Le constructeur a simultanément détaillé les modalités transitoires applicables aux clients en cours d’acquisition. Tout en indiquant que cette décision n’est pas liée à une fluctuation de la demande.

Fiat Algérie révise ses prix à la hausse pour les utilitaires Doblò

La restructuration tarifaire touche exclusivement la gamme Doblò. Les nouveaux prix se déclinent comme suit :

Le Fiat Doblò Van utilitaire passe de 2 890 000 DA à 3 199 000 DA , soit une hausse de 309 000 DA.

passe de 2 890 000 DA à , soit une hausse de 309 000 DA. Le Fiat Doblò Panorama Cult est fixé à 3 599 000 DA, contre 3 349 000 DA auparavant, représentant une augmentation de 250 000 DA.

est fixé à contre 3 349 000 DA auparavant, représentant une augmentation de 250 000 DA. Une autre finition du Doblò Panorama Cult atteint désormais 3 999 000 DA, en hausse de 250 000 DA par rapport à l’ancien tarif de 3 749 000 DA.

🟢 À LIRE AUSSI : Fin de production et vente de la Fiat 500 en Algérie : la marque dévoile la raison

Il est important de noter que ces montants ne comprennent pas certains suppléments :

La peinture métallisée, facturée 25 000 DA.

La Taxe sur les Véhicules Neufs (TVN).

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

Parallèlement, Fiat Algérie a confirmé le retrait de la Fiat 500 de sa gamme. La nouvelle Fiat Grande Panda remplacera ce modèle.

Fiat Algérie : les conditions pour bénéficier des anciens tarifs

Face à cette révision, Fiat Algérie a établi un protocole de transition afin de gérer les commandes en cours. Une circulaire interne adressée aux concessionnaires détaille les procédures.

🟢 À LIRE AUSSI : Minimum 5000 DA d’amende et retrait de permis pour cette infraction fréquente

Les clients simplement inscrits sur le site ou en agence, sans versement d’acompte, devront s’acquitter des nouveaux prix.

Les acheteurs ayant déjà versé un acompte ou réglé la totalité du véhicule conservent le bénéfice de l’ancienne grille tarifaire.

Les clients en cours de financement, qui ont obtenu un accord bancaire avant le 2 octobre 2025, peuvent finaliser leur commande aux anciens prix jusqu’au 10 octobre. Passé ce délai, ils devront solliciter un nouvel accord bancaire qui intégrera la nouvelle tarification.

Cette première hausse de prix depuis l’introduction des modèles Fiat en Algérie marque un tournant pour le constructeur sur le marché national. Elle redéfinit le positionnement tarifaire des véhicules utilitaires Doblò et de leur déclinaison familiale.

🟢 À LIRE AUSSI : Baddari dévoile la date de présentation de la 1ʳᵉ voiture électrique algérienne

Enfin, les mesures transitoires offrent une période de grâce jusqu’au 10 octobre prochain pour les clients les plus avancés dans leur projet d’acquisition. L’évolution du prix de ces véhicules assemblés localement sera suivie avec attention par les acteurs du secteur automobile algérien.