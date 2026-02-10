Fiat Algérie accélère l’intégration industrielle avec de nouveaux fournisseurs locaux

Le secteur de l’industrie automobile en Algérie franchit une nouvelle étape. Le président-directeur général de Fiat Algérie, Zaoui Nagi, a annoncé, ce mardi à Oran, la signature de cinq nouveaux partenariats dans le domaine des pièces en tôle, une avancée majeure dans le développement de la production locale basée sur le système CKD.

Cette annonce a été faite lors de la cérémonie d’ouverture de la première édition du Salon “Mécanica”, organisée au Centre des conventions Mohamed Benahmed d’Oran, en présence du directeur général de l’Agence nationale de promotion de l’investissement (AAPI), ainsi que de nombreux industriels et investisseurs activant dans la filière automobile.

Dans son allocution, le responsable du groupe Stellantis a précisé que quatre autres partenariats seront signés prochainement pour renforcer la fabrication locale de pièces de rechange.

Salon “Mécanica” à Oran : Un tremplin pour l’industrie automobile algérienne

Une dynamique qui, selon lui, confirme l’engagement du groupe à atteindre un taux d’intégration locale supérieur à 30 % à l’horizon 2026. L’événement offre une vision claire de l’avenir de l’industrie automobile en Algérie.

Zaoui Nagi a souligné que ces accords s’inscrivent dans une stratégie globale visant non seulement à accroître la valeur ajoutée locale, mais aussi à créer de nouveaux emplois, tout en contribuant à la montée en compétence du tissu industriel national.

Stellantis s’engage pour un taux d’intégration locale de plus de 30% d’ici 2026

« Ces partenariats traduisent notre volonté d’accompagner durablement le développement d’une industrie automobile algérienne compétitive et performante », a-t-il affirmé. Cet engagement fort de Stellantis est un signe positif pour l’avenir de l’industrie.

Selon le même responsable, la participation de Fiat Algérie à ce salon est une occasion de consolider l’intégration locale et de démontrer l’apport concret du constructeur au développement de la filière. À ce titre, les équipes de l’usine exposent, durant les trois jours de l’événement, plusieurs pièces et composants fabriqués localement, issus d’une coopération avec 13 fournisseurs algériens, aussi bien pour la production que pour les services après-vente.

Création d’emplois et montée en compétence : La stratégie de Fiat Algérie dévoilée

Placée sous le slogan « Les partenariats d’aujourd’hui fabriquent les véhicules de demain », la première édition du Salon “Mécanica” se positionne comme une plateforme d’échanges entre acteurs industriels, sous-traitants et investisseurs. Le PDG de Fiat Algérie, Zaoui Nagi a insisté sur l’importance de ce rendez-vous pour identifier de nouvelles compétences locales et explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Durant toute la durée du salon, les équipes de Fiat Algérie se tiennent à l’écoute des opérateurs intéressés par la sous-traitance automobile, confirmant ainsi la volonté du groupe de s’inscrire dans une démarche de partenariat durable, au service de l’industrialisation et de la souveraineté économique du pays.

