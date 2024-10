Fiat Algérie : 24 000 véhicules et un Doblò nouvelle génération pour finir l’année en beauté

Samir Cherfan, le directeur de la région Afrique et Moyen-Orient du groupe « Stellantis », a annoncé le lancement imminent, d’ici la fin de la semaine, de la nouvelle version de la Fiat Doblo.

Cette annonce a été faite lors d’une rencontre entre le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, et le directeur général du complexe Stellantis Algérie, Raoui Beji. Lors de cette rencontre, le ministre a pris connaissance de l’état actuel de production de l’usine basée à Oran, qui emploie désormais plus de 1100 travailleurs.

Cherfan a également révélé une accélération du rythme de production dans cette usine, avec un objectif de plus de 24 000 véhicules produits d’ici la fin de l’année. Il a salué les efforts du ministère de l’Industrie pour accompagner ce projet et atteindre ses objectifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Voiture FIAT à 900 DA par jour ? Tout ce qu’il faut savoir sur le crédit auto en Algérie

De son côté, le ministre Aoun a souligné l’importance d’augmenter la production de l’usine afin de garantir une offre plus importante aux citoyens dans les plus brefs délais. La réunion a également porté sur l’évaluation et le suivi de l’avancement du projet de fabrication de voitures Fiat en Algérie.

Fiat Algérie accélère la cadence : une nouvelle ligne de production pour le Doblo

L’annonce d’une production accrue de plus de 24 000 véhicules d’ici fin 2024 s’accompagne d’une avancée majeure dans les capacités de production de l’usine Fiat d’Oran.

En effet, la récente inauguration d’une nouvelle ligne de montage entièrement automatisée, dédiée spécifiquement au Fiat Doblo, vient renforcer considérablement les moyens de production de l’entreprise.

Cette infrastructure de pointe, fruit d’investissements conséquents, permet d’optimiser les processus de fabrication et d’augmenter significativement la capacité de production du site.

« Cette nouvelle ligne de production est un tournant pour notre usine », s’est réjoui Raoui Beji, PDG de Fiat El-Djazaïr. « Elle nous permet de répondre à la demande croissante des consommateurs algériens et de renforcer notre position sur le marché. »

🟢 À LIRE AUSSI : L’usine Fiat d’Oran livre 750 Fiat Doblo en 2 semaines

Cette inauguration s’inscrit dans une perspective à long terme : d’ici 2026, l’usine de Tafraoui ambitionne de produire 90 000 véhicules par an, avec un taux d’intégration locale supérieur à 35%.

Un objectif ambitieux qui témoigne de la volonté de Stellantis de faire de l’Algérie un véritable pôle automobile en Afrique.

En résumé, Fiat Algérie prévoit une augmentation significative de sa production et le lancement d’un nouveau modèle de la Fiat Doblo, témoignant ainsi de la dynamique du secteur automobile en Algérie.