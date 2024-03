FIAT 500 fabriquée en Algérie : disponible dès demain, à quel prix ?

Le constructeur automobile italien Fiat a annoncé l’ouverture des commandes pour la nouvelle Fiat 500 hybride, fabriquée à l’usine de Tafraoui à Oran, dès demain, le lundi 11 mars.

En effet, selon un communiqué de FIAT El Djazair, les clients auront la possibilité de précommander ce modèle dès demain, lundi 11 mars. Cette démarche peut s’effectuer en ligne, via le site officiel de la marque, ou en se rendant directement chez les concessionnaires présents dans plusieurs wilayas du pays. Cette accessibilité accrue vise à répondre aux besoins des consommateurs et à leur offrir un processus d’achat fluide et pratique.

En partenariat avec les banques BNP Paribas El Djazaïr et Al Baraka Banque d’Algérie, la nouvelle Fiat 500 hybride est éligible à un crédit à la consommation ainsi qu’à un financement islamique. Cette opportunité permet aux clients de bénéficier de solutions de paiement flexibles et adaptées à leurs besoins financiers.

Deux versions de la FIAT 500 made in Algeria disponibles

La Fiat 500 ‘Made In Algeria’ est proposée en deux finitions distinctes, selon les précisions de la marque. Il s’agit de la Fiat 500 hybride Culte, disponible à partir de 2 179 000 DA, et de la Fiat 500 hybride Dolcevita, commercialisée à partir de 2 359 000 DA. Ces deux options offrent aux clients la possibilité de choisir le modèle qui correspond le mieux à leurs préférences et à leur budget.

La Fiat 500 hybride incarne la fusion entre l’emblématique design italien et les dernières avancées technologiques en matière de motorisation hybride. Dotée d’une esthétique élégante et de fonctionnalités innovantes, cette voiture promet une expérience de conduite unique et écologique.

En lançant la nouvelle Fiat 500 hybride, la marque italienne réaffirme son engagement envers l’environnement et la durabilité. En intégrant des technologies éco-responsables, cette voiture contribue à réduire les émissions de carbone et à promouvoir une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Cette initiative s’inscrit dans une vision à long terme visant à créer un avenir plus propre et plus durable pour tous.

L’ouverture des commandes pour la Fiat 500 hybride témoigne de l’engagement de Fiat à offrir à ses clients des produits innovants et accessibles. Grâce à des options de précommande simplifiées et à des solutions de financement avantageuses, cette voiture devient accessible à un plus large éventail de consommateurs, tout en incarnant l’excellence technologique et le savoir-faire artisanal italien.