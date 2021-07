Fiabilité des bilans, retour au confinement : Pr Mahyaoui s’exprime

Avec un bilan quotidien qui s’approche des 500 cas, la situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie suscite de plus en plus l’inquiétude des spécialistes. Or, ces derniers sont unanimes ; les chiffres communiqués quotidiennement ne reflètent guère la situation sur le terrain.

Intervenant ce mardi 6 juillet sur les ondes de la Radio nationale, le membre du Comité scientifique Pr Ryad Mahyaoui a d’emblée fait état d’une situation pas du tout rassurante et suscite de plus en plus de l’inquiétude.

« La situation épidémiologique dans notre pays n’est pas rassurante et suscite des inquiétudes au vu de la hausse des cas de contamination et de décès, notamment dans certaines wilayas à forte densité de population, à l’instar d’Alger, Oran et Constantine », a-t-il déclaré.

Selon lui, les chiffres communiqués quotidiennement en matière de contamination ne « reflètent pas la réalité », car « il y a beaucoup de citoyens qui ne signalent pas leurs contaminations préférant ne pas se rendre aux services sanitaires compétents », a-t-il dit.

« Les bilans sont établis seulement selon les tests PCR »

Le membre du Comité scientifique chargé de l’élaboration des bilans présentés quotidiennement ajoute que ces patients préfèrent « l’automédication en achetant des médicaments sans se présenter en consultation médicale ».

Toujours dans le contexte de la fiabilité des bilans du coronavirus rendus public chaque fin de journée, le professeur Mahyaoui fait savoir que « ces bilans sont établis seulement selon les tests PCR effectués sur les patients ». Tout cela pour réaffirmer que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, et donc la vigilance reste de mise.

« Nous devons donc tirer la sonnette d’alarme et rechercher des solutions urgentes, telles que la nécessité de revenir aux mesures de précaution qui sont malheureusement absentes dans nos rues, nos marchés et nos magasins », a-t-il déclaré à ce propos.

« Nous n’excluons pas un retour au confinement sanitaire »

À cet égard, le professeur a expliqué que l’application du confinement sanitaire a porté ses fruits lors de la propagation de la souche initiale du virus,

Par conséquent, continu l’intervenant, « compte tenu du relâchement total et du manque de respect des mesures préventives, nous n’excluons pas un retour au confinement sanitaire ou une prise de mesures urgentes pour faire face à la propagation du virus dans ses nouvelles variantes ».

Concernant les nouvelles variantes du virus, l’invité de la Radio a confirmé que les symptômes classiques du virus ont complètement changé notant l’apparition d’autres symptômes.

Selon lui, « il est désormais très difficile de détecter le virus compte tenu du manque de capacités disponibles, mais il est certain que toutes les souches, telles que les Britanniques et Indiens, sont entrées dans notre pays, donc toute personne qui ressent des symptômes doit aller chez le médecin ».