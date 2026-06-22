FIA 2026 : Tebboune lance officiellement la 57e Foire internationale d’Alger

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d’envoi officiel de la 57e Foire internationale d’Alger (FIA) ce lundi 22 juin, au Palais des expositions des Pins Maritimes (Safex).

Placée sous le slogan « Confiance et stabilité pour une croissance durable », cette édition s’annonce comme un carrefour économique de premier plan, avec l’Espagne en position d’invitée d’honneur. À son arrivée, le chef de l’État a été accueilli par des membres du gouvernement ainsi que des représentants des principales institutions économiques du pays.

L’Espagne à l’honneur et un bilan chiffré présenté au président

Premier arrêt de la tournée présidentielle : le pavillon espagnol. Mobilisant de nombreuses entreprises venues en force, Madrid occupe cette année une place centrale dans la vitrine économique d’Alger. La participation ibérique illustre la dynamique des relations économiques algéro-espagnoles, consolidées ces dernières années autour d’un partenariat stratégique renforcé.

Sur place, Amel Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, a présenté au président un exposé détaillé et chiffré sur cette 57e édition. Un état des lieux complet, avant que Tebboune ne poursuive sa visite à travers les différents pavillons.

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Sonelgaz en Afrique et la sous-traitance automobile en vitrine

Érigée en acteur énergétique continental, Sonelgaz Internationale a retenu l’attention du chef de l’État lors de son passage au stand du groupe. Désormais présente dans plusieurs pays africains, l’entreprise publique y explore des opportunités de partenariat et d’investissement. Cette projection vers le continent s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique, que le CREA et ses partenaires internationaux portent activement depuis plusieurs mois.

Tebboune a ensuite fait halte au pavillon du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), avant de s’intéresser aux activités exposées par la Commission nationale de la sous-traitance dans l’industrie automobile (AIDA). Ce secteur, en pleine structuration, cristallise aujourd’hui les ambitions industrielles de l’Algérie. Des zones entières sont dédiées à la fabrication de composants locaux, et des partenaires étrangers de premier rang sont déjà engagés dans la filière.

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Les mégaprojets ferroviaires d’Anesrif au cœur de l’inauguration

Le chef d’État avait visité également le pavillon de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). Il a suivi un exposé global sur les grands chantiers ferroviaires actuellement en développement à travers les différentes régions du pays. Des projets structurants qui, comme le rappelait le président devant le Parlement en décembre 2025, témoignent de la « pertinence et du réalisme » des politiques économiques nationales en cours.

Le rail occupe une place croissante dans la stratégie d’aménagement du territoire. Relier les bassins miniers, désenclaver les régions du Sud, fluidifier les échanges commerciaux intérieurs : les ambitions sont considérables. La ligne ferroviaire minière de l’Ouest, souvent citée en exemple, n’est qu’un volet d’un programme bien plus vaste.

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