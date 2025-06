Feux déclenchés dans 7 wilayas : la Protection civile sur le qui-vive en ce début d’été

À peine l’été entamé, l’Algérie se retrouve déjà confrontée à une série d’incendies touchant forêts, broussailles et cultures agricoles. Les services de la Protection civile sont en alerte, mobilisés sur plusieurs fronts pour contenir les flammes, pendant que le dispositif national de lutte contre les feux de forêts entre dans sa phase critique.

Le 21 juin, premier jour de l’été, n’aura pas tardé à rappeler l’urgence de la saison. Des foyers d’incendies ont été signalés dans sept wilayas du pays, du nord boisé à l’intérieur semi-aride. Des hectares de végétation sont déjà partis en fumée, et les opérations de lutte engagées depuis plusieurs semaines passent leur première épreuve concrète.

La Direction générale de la Protection civile, dans ses différents communiqués, confirme une recrudescence d’interventions liées aux feux de végétation ces derniers jours. Tandis que les équipes déployées au sol continuent d’affronter des conditions parfois extrêmes pour limiter la propagation des flammes.

Béjaïa, Tizi-Ouzou, Blida, Sétif… les premières flammes de l’été mettent à l’épreuve le dispositif anti-incendie en Algérie

Les régions les plus touchées pour l’instant sont les wilayas de Béjaïa, Blida, Sétif, Djelfa, Médéa et Tiaret. Où les feux se sont attaqués aussi bien aux forêts qu’aux zones agricoles.

À Béjaïa , deux incendies ont été recensés. L’un dans la localité de Tizi Aâdjissa (commune de Semaoun) et l’autre à Aâzounène (commune d’Ighrem). Tous deux situés dans des zones de maquis denses et de broussailles.

, deux incendies ont été recensés. L’un dans la localité de Tizi Aâdjissa (commune de Semaoun) et l’autre à Aâzounène (commune d’Ighrem). Tous deux situés dans des zones de maquis denses et de broussailles. Wilaya de Tizi-Ouzou : un feu de broussailles et d’adjals a été maîtrisé dans la zone de Aïn Fassi, commune de Draa Ben Khedda, grâce à l’intervention rapide des équipes de la Protection civile.

un feu de broussailles et d’adjals a été maîtrisé dans la zone de Aïn Fassi, commune de Draa Ben Khedda, grâce à l’intervention rapide des équipes de la Protection civile. Dans la wilaya de Blida , c’est la forêt d’El Karach, dans la commune de Chréa, qui a été touchée. Là encore, l’origine du feu reste indéterminée, mais les sapeurs-pompiers étaient rapidement à pied d’œuvre.

, c’est la forêt d’El Karach, dans la commune de Chréa, qui a été touchée. Là encore, l’origine du feu reste indéterminée, mais les sapeurs-pompiers étaient rapidement à pied d’œuvre. À Sétif , deux foyers agricoles ont été localisés. Dans le quartier Bilar (commune d’Amoucha) et dans la zone de Terouane El Mers (commune d’Aïn El Roua), où des cultures ont été endommagées.

, deux foyers agricoles ont été localisés. Dans le quartier Bilar (commune d’Amoucha) et dans la zone de Terouane El Mers (commune d’Aïn El Roua), où des cultures ont été endommagées. Tiaret : un incendie a ravagé des champs céréaliers à Feraâ (Ksar Chellala), en pleine saison de moisson.

un incendie a ravagé des champs céréaliers à Feraâ (Ksar Chellala), en pleine saison de moisson. À Djelfa , le feu a touché des terres agricoles à Hassi Dehime (Bouira El-Ahdeb).

, le feu a touché des terres agricoles à Hassi Dehime (Bouira El-Ahdeb). Enfin, à Médéa, les flammes ont détruit des parcelles d’arbres fruitiers et de broussailles. Avant de gagner la forêt d’El Menasria, dans la commune de Tizi El Mehdi.

L’intervention rapide des secours a permis de contenir ces sinistres. Parfois à quelques mètres seulement de zones plus habitées ou sensibles.

Accidents, évacuations sanitaires, incendies… Des milliers d’interventions en quelques jours

En effet, sur les seules journées des 19 et 20 juin, la Protection civile a mené 7 349 interventions à travers le pays. Parmi celles-ci, on compte 3 850 évacuations sanitaires et 1 012 opérations diverses. Incluant des accidents de la circulation, des sinistres domestiques, des incendies ou encore des dispositifs de sécurité. Ce rythme intense, avec une intervention enregistrée toutes les 23 secondes en moyenne, illustre l’ampleur des sollicitations auxquelles sont confrontées les équipes de secours.

Sur le volet des incendies végétaux, 46 foyers ont été éteints sur la même période. Il s’agit notamment d’un incendie de forêt, de 10 feux de broussailles, de 20 feux ayant touché des récoltes agricoles, de 3 impliquant des arbres fruitiers, de 6 sinistres affectant des bottes de foin et de 6 autres survenus dans des palmeraies.

En somme, ces chiffres traduisent une montée en puissance de la pression opérationnelle sur le terrain. Alors même que les conditions climatiques se durcissent. Les spécialistes le soulignent… Sous l’effet du réchauffement climatique, l’Algérie est passée du statut de zone semi-aride à celui de région aride. Ce qui fragilise davantage les écosystèmes face au risque de feu.