Feux de forêts : Tebboune et Chengriha rendent visite aux blessés

Le président de la république ainsi que le chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire ont rendu visite, ce samedi 14 aout aux personnes blessées par les incendies.

En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu ce soir dans les hôpitaux de Douera et Ain El Naadja dans la capitale.

Le président Tebboune a rendu visite aux soldats rescapés des incendies dans les Wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa, qui ont été évacués ces derniers jours, alors qu’il était accompagné du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le lieutenant-général Saïd Chanegriha.

Le président de la République s’est également engagé à fournir des soins de santé aux blessés, et a salué les héros du devoir national et les a qualifié de moudjahidines.

« Il faut préserver l’unité du pays »

Pour rappel, le président s’est adressé aux algériens lors de son discours diffusé, le jeudi 12 aout, via la télévision nationale (ENTV).En effet, dans son allocution à la nation, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la préservation de l’unité nationale ainsi que l’élan de solidarité des citoyens.

« Les Algériens des quatre coins du pays sont solidaires avec leurs frères de Tizi Ouzou et Bejaia. Nous devons préserver cet élan de solidarité ; Nous devons également préserver l’unité nationaleen restons unis afin de faire face aux parties qui cherchent à diviser entre les citoyens », a-t-il dit. « Attention aux virus qui veulent semer la division (…) Le peuple algérien est un et uni de Tizi-Ouzou à Tamanghasset et de Tébessa à Tlemcen », a ajouté le président Tebboune.

A noter que les incendies qui ont éclaté lundi et se poursuivent dans plusieurs Wilayas .