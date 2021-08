Feux de forets : Taleb Ibrahimi lance un appel aux jeunes algériens

Ces derniers ont été marqués par plusieurs réactions d’anciens hauts cadres de l’Etat. Après le diplomate Abdelaziz Rahabi, c’est au tour de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi.

Dans un message adressé ce dimanche 15 aout au peuple algérien, Taleb Ibrahim a appelé les citoyens à barrer la route aux détracteurs de l’Algérie », insistant sur « la cohésion et l’entraide entre les Algériens.

« Si Ben M’hidi et Abane étaient toujours vivants ils auraient demandé à nos jeunes aujourd’hui de renoncer à leurs appartenances régionales étroites, à consacrer l’unité nationale et à bannir toute forme d’exclusion ou d’extrémisme, avec pour seul objectif servir et préserver l’Algérie et protéger ses enfants », a-t-il appelé.

« En 1956, les martyrs Larbi Ben M’hidi et Abane Ramdane avaient demandé aux jeunes algériens de faire abstraction de leur appartenance partisane étroite et à s’unir sous la bannière du Front de libération nationale et de l’Armée de libération nationale (ALN) et c’est ainsi que l’Algérie a arraché son indépendance grâce à l’aide de Dieu et à la lutte, voire aux sacrifices des moudjahidines toutes wilayas confondues », a rappelé Taleb Ibrahimi.

Des incendies déclenchés par « des parties aux visées tendancieuses »

Dans son message, l’ancien chef de la diplomatie algérienne a estimé qu’une bonne partie de ces incendies sont d’origine criminelle.

« Certains de ces incendies sont d’origine naturelle, mais d’autres ont été déclenchés par des parties aux visées tendancieuses. Ces incendies ont causé des pertes humaines parmi les civils et les militaires que nous prions Dieu de combler de Ses bienfaits et d’entourer de Sa Sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs familles », a-t-il ajouté.

« L’évènement qui a affligé toute personne intègre et humaine était le massacre de l’un de nos enfants (Djamel Bensmail, ndlr), immolé par le feu à la grande tristesse de sa famille et tout le peuple algérien (…) Dans toute cette histoire, ce qui marque le plus c’est la noblesse des sentiments de ses parents et leur patience, leur clairvoyance et leur tolérance », a conclu Taleb Ibrahimi.