Feux de forêts : plus de 60 morts recensés

Le bilan des incendies de forêt continue de grimper ce mercredi 11 août 2021, passant à 65 morts, dont 28 soldats.

En effet, d’après le journal Echorouk, le nombre de morts s’élève à 65 victimes, dont 28 militaires et 37 civils, pour la plupart originaires de la région de Tizi Ouzou. La même source a également confirmé que 12 militaires sont actuellement dans un état grave.

Pour rappel, hier le Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderahmane, a révélé, que 17 civils ont été dénombrés parmi les victimes à Tizi Ouzou et à Sétif, ajoutant à cela que 25 militaires avaient péri à la suite des récents incendies.

Tebboune décrète trois jours de deuil national

Ce dernier n’exclue pas la piste criminelle concernant cette catastrophe environnementale soulignant : « Nous avons mobilisé tous les moyens possibles pour accueillir les personnes affectées par ces incendies dans les résidences universitaires et les hôtels privés ».

De plus la présidence s’est exprimé cette matinée déclarant que le président de la république Abdelmadjid Tebboune décrété un deuil national à partir de demain : « Après que plusieurs citoyens, civils et militaires, soient tombés en martyres, suite aux incendies qui ont ravagé certaines wilayas du pays, le président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d’une durée de trois jours, à partir du jeudi 12 août 2021, avec un gel temporaire de toutes les activités gouvernementales et locales, sauf celles relatives à la solidarité. » indique le communiqué.