Feux de forêts : l’Union Européenne apporte son aide à l’Algérie

Les deux dernières nuits étaient apocalyptiques à Tizi Ouzou. Plusieurs communes de la Wilaya ont été ravagées par les feux de forets qui continuent de se propager vers d’autres régions du pays.

Depuis Hier mardi, la mobilisation citoyenne pour aider les victimes des incendies ne cesse de s’amplifier. Des dizaines de camions transportant des aides médicales ainsi que des stocks de denrées alimentaires sont acheminés vers les régions les plus touchées par ces feux de forêts ayant fait plus de 60 morts entre civiles et militaires.

Ce mercredi 11 aout, plusieurs pays du monde ont réagi aux feux de forets dont l’Algérie fait face. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France qui a proposé son aide via le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

L’UE apporte son soutien

Outre les propositions d’aides de la France, la délégation de l’Union Européenne en Algérie n’est pas restée les bras croisés. En effet, elle s’est impliquée dans la solidarité avec les sinistrés des feux de forets.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la délégation de l’UE en Algérie a annoncé avoir préparé un premier lot de 350 kits de rations alimentaires. Ces derniers seront acheminés aujourd’hui vers les lieux des incendies.

« C’est avec tristesse que la délégation de l’Union européenne en Algérie présente ses condoléances aux familles des victimes des incendies qui ravagent plusieurs wilayas du pays (…) La délégation vient de mettre à disposition un premier lot de 350 kits de rations alimentaires qui seront acheminés aujourd’hui sur les lieux des incendies », lit-on dans le communiqué.