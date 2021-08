Feux de forêts : l’hécatombe continue

L’Algérie vit au rythme des flammes ravageuses. Plusieurs wilayas connaissent l’enfer, depuis la journée d’avant-hier, à cause des feux de forêts. Ces incendies, au mieux inquiétants, et au pire meurtriers, n’ont pas épargné les zones habitées. À Tizi Ouzou seule, plusieurs morts sont à déplorer. Une véritable hécatombe qui n’est pas prête de s’arrêter de sitôt.

D’après les dernières déclarations du lieutenant Bernaoui, chargé de la communication au sein de la direction générale de la protection civile, les pompiers tentent actuellement de maitriser 69 incendies qui se sont déclenchés dans 17 wilayas. Selon Bernaoui, la wilaya de Tizi Ouzou seule fait face à 24 incendies non encore maitrisés.

D’ailleurs, à Tizi Ouzou, aujourd’hui, une macabre découverte a été faite. Trois corps carbonisés ont été découverts, a indiqué le président de l’APC d’Ait Agacha, dans une déclaration à Radio Tizi Ouzou. Le bilan des morts s’éleve donc à 45 personnes, dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaia et Sétif.

Bernaoui fait des prévisions alarmantes. À cause de la canicule et des vents qui soufflent et transportent les braises, le nombre d’incendies va probablement augmenter dans la région. Le lieutenant de la protection civile indique enfin que ses services et ceux de l’ANP travaillent en étroite collaboration afin de venir à bout de cette catastrophe.

85 incendies dans 17 wilayas

Le directeur général des forêts, dans une déclaration pour El Chourouk, indique que « les choses restent difficiles vu que nous faisons face à 85 incendies dans 17 wilayas ». À Tizi Ouzou, la wilaya la plus touchée par les flammes ravageuses, Mahmoudi fait état de 23 incendies.

À Jijel, le directeur dénombre 23, à Béjaia 8, à Skikda 4, à Annaba 4 aussi, deux incendies à Sétif, médéa et Souk Ahras, et enfin, un seul incendie dans la capitale Alger, Batna, Chlef, Khenchela, Tébessa et Oum Labouaghi. Plus de 25 000 hectares ont été perdus.

Les feux de foret dans la wilaya de Tizi Ouzou ont fait plusieurs morts. Des citoyens, des militaires, des bénévoles… les flammes ne choisissent pas leurs victimes. Larba Nath Iratehen a fait face hier à un véritable cauchemar. D’un autre côté une véritable mobilisation s’est naturellement organisée afin de venir en aide aux rescapés.