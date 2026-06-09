Feux de forêts : l’État s’organise pour éviter le pire

Conformément aux directives du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, visant à intensifier les mesures de prévention contre les incendies de forêts et de récoltes agricoles, les walis de la République ont tenu une série de réunions de coordination à travers l’ensemble des wilayas du pays.

Ces réunions, qui ont rassemblé les différents acteurs et secteurs concernés, ont permis d’évaluer le niveau de préparation des dispositifs chargés de l’exécution des plans de prévention et d’intervention.

Feux de forêts : Mobilisation générale et coordination sur le terrain

L’ordre du jour de ces séances de travail s’est concentré sur l’examen des mesures opérationnelles indispensables pour atténuer les risques d’incendie. L’accent a été mis sur :

Le renforcement des mécanismes de coordination sur le terrain.

sur le terrain. Le maintien d’un état d’alerte maximal de l’ensemble des équipes d’intervention.

de l’ensemble des équipes d’intervention. La mobilisation de tous les moyens humains et matériels requis pour garantir une intervention rapide et efficace en cas de besoin.

requis pour garantir une intervention rapide et efficace en cas de besoin. Inspections sur le terrain et cartographie des risques

En parallèle, des sorties d’inspection conjointes ont été menées sur le terrain avec l’ensemble des parties prenantes. Ces visites ont ciblé en priorité les zones les plus vulnérables afin de :

Vérifier l’état des pistes forestières et des points d’eau.

Inspecter les tranchées pare-feu (ceintures de sécurité).

S’assurer de la conformité des équipements de secours et réajuster les plans de déploiement tactique.

Face à la menace, les walis ont émis des instructions strictes pour intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs et des populations riveraines des massifs forestiers, l’objectif étant d’ancrer une véritable culture du risque.

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Ces mesures globales s’inscrivent en droite ligne des efforts continus de l’État pour préserver les vies humaines, sécuriser les biens et protéger le patrimoine forestier et agricole de la nation.

Cadre de vie : Le grand chantier de la réhabilitation urbaine et estivale

Au-delà du volet sécuritaire lié aux incendies, le ministère de l’Intérieur mène de front la bataille de l’environnement et de l’attractivité territoriale.

De vastes campagnes de nettoyage des plages, de réhabilitation des espaces publics et des massifs forestiers se poursuivent actuellement à travers le pays.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports publié ce mardi, ces opérations visent à redessiner l’esthétique de l’environnement urbain tout en garantissant une préparation optimale de la saison estivale.

Cette dynamique répond, là encore, aux orientations fermes du ministre de tutelle. Sur le terrain, plusieurs wilayas ont enclenché une véritable course contre la montre pour faire peau neuve.

Loin d’être de simples opérations de façade, ces actions d’envergure touchent au cœur même des infrastructures locales. Le plan d’action global intègre notamment :

L’évacuation massive des déchets ménagers et inertes.

Le curage préventif des oueds, des cours d’eau et l’entretien des réseaux d’assainissement.

des oueds, des cours d’eau et l’entretien des réseaux d’assainissement. La remise en état des places publiques, le rafraîchissement des espaces verts et la maintenance de l’éclairage public.

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L’originalité de cette démarche repose sur son approche participative. Les collectivités locales et les services publics avancent main dans la main avec les organismes concernés et les forces vives de la société civile, fortement mobilisées pour l’occasion.