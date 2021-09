Feux de forets : les flammes ravagent Boumerdes et Jijel

En aout dernier, les feux de forets avaient ravagé plusieurs régions de l’Algérie, dont la Kabylie, emportant des dizaines de morts entre civiles et militaires.

Après Tizi Ouzou et Béjaia, aujourd’hui c’est au tour des wilayas de Boumerdes et Jijel de faire face à ces incendies de forets. Ce mardi 14 septembre, une quinzaine de feux de forets se sont déclaré dans plusieurs communes des wilayas de Jijel et Boumerdes.

Selon le dernier Bilan de la protection civile de Boumerdes, la wilaya compte déjà une dizaine d’incendies de forets. Ces derniers se sont déclarés dans les communes de Beni Amrane et Tidjelabine.

Les éléments de la protection civile de la wilaya ont réquisitionné tous les moyens matériels et humains. Une trentaine de camions citernes ont été acheminés depuis Alger et Bouira ; mais les flammes continues de se propager en raison des rafales de vents.

À Jijel, les flammes atteignent les maisons

Dans la wilaya de Jijel, le premier bilan recense plusieurs incendies de forets. Ces derniers ont frappé le parc national de Taza, situé dans la région de Selma Ben Ziada. Selon des sources locales, les flammes ont déjà atteints plusieurs maisons. D’autres communes, à l’ouest de Jijel, ont également été touchées par les feux. Les flammes ont même atteint la région Est d’Azzefoune (Wilaya de Tizi Ouzou).

Face à ces flammes, des détachements de l’Armée, accompagnés des éléments de la Gendarmerie nationale, devraient rallier les lieux ; afin d’évacuer les familles résidant dans le périmètre des régions touchées des deux wilayas.