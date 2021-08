Feux de forets : le RCD critique et responsabilise le gouvernement

Ces derniers jours, la région de la Kabylie a été frappée par des gigantesques incendies ayant ravagé plusieurs villages des wilayas de Tizi-Ouzou et Bejaia.

Depuis lundi dernier, le jour du début des feux de forets, les flammes ont emporté des dizaines de militaires et de civiles qui tentaient d’éteindre ces incendies, dont l’origine est criminelle, selon les autorités. En effet, le dernier bilan de la protection civile, fait Etat de 65 morts au niveau national, dont 37 civils et 28 militaires.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 11 aout, le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a réagi à ces feux de forets, en critiquant violemment le gouvernement.

« Tebboune est incapable de s’adresser au peuple par l’image » (RCD)

Dans son communiqué, le parti de Mohcine Belabbas a déploré un manque flagrant de moyens de lutte contre les feux de forets, appelant les autorités à se doter d’ « un nombre important en canadairs ».

« Malgré les moyens dérisoires dont disposent les villageois et ceux largement insuffisants des pompiers et des militaires, leur engagement dans le brasier souvent face un ciel de feu est des plus héroïques (…) Vu l’insuffisance des véhicules des pompiers et la quasi-inexistence de moyens aériens, beaucoup ont continué à espérer que le gouvernement sollicite une aide internationale notamment en canadairs. Des canadairs dont l’achat a pourtant été encore une fois promis au lendemain des feux ravageurs qui ont consumé des milliers d’hectares dans la wilaya de Khenchela », lit-on dans le communiqué.

« La totale absence de réactivité et d’anticipation, une communication des plus archaïques sont caractéristiques de la gestion de cette présente crise qui dure. À l’ère des télécommunications de pointe et des technologies ultra-modernes de l’information et de la communication, le chef de l’Etat est incapable de s’adresser au peuple par l’image et le son dans ces moments de désarroi, de deuil et de tristesse. Le reste du gouvernement n’est pas en reste, a ajouté le RCD.