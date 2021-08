Feux de forets : l’Algérie enregistre 99 incendies en 24 heures

La Direction générale de la protection civile a enregistré 99 incendies de forêt dans 16 wilayas au cours des dernières 24 heures, la plupart se situant dans la wilaya de Tizi Ouzou.

En effet, dans un communiqué rendu public par la Direction Générale de la Protection Civile concernant l’évolution des incendies publié à huit heures du matin, 69 incendies ont été recensés au niveau de 14 wilayas. Là direction générale de la protection a tenu à ajouter que les incendies les plus dévastai reus ont été enregistrés au niveau de Tizi Ouzou avec plus de 24 incendies à travers 17 communes.

Il est à noter que, depuis le 9 août, 116 incendies ont été enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou, dont 52 incendies importants, 28 incendies ont été éteints, et les équipes de protection civile travaillent actuellement à éteindre 24 autres incendies.

La Direction Générale de la Protection Civile a mobilisé d’énormes capacités matérielles et humaines pour éteindre ces incendies, notamment au niveau de Tizi Ouzou, avec 12 colonnes mobiles de l’Unité Nationale d’Intervention.

De plus, des aides matérielles et humaines sont actuellement en cours d’acheminement en Provence de dix wilayas voisines. Ajoutant à cela l’intervention de deux hélicoptères de la section aérienne de la protection civile, et la mobilisation de 800 agents de la protection civile de divers grades, ainsi que 115 fourgons d’incendies.

Un bilan qui s’alourdit

Pour rappel, le bilan des incendies de forêt continue de grimper ce mercredi 11 août 2021, passant à 65 morts, dont 28 soldats. D’après le journal « Echourouk », le nombre de morts s’élève à 65 victimes, dont 28 militaires et 37 civils, pour le plupart originaires de la wilaya de Tizi Ouzou . Cette même source a également confirmé que 12 militaires sont actuellement dans un état grave.