Feux de forêts : la protection civile fait le point sur le bilan

Ces derniers jours, de nombreux feux ont été déclarés en Algérie. Plusieurs villes ont été touchées, et le bilan des incendies mais aussi celui des dégâts matériels, naturels humains d’alourdissent.

Entre les feux maitrisés, et ceux déclarés la protection civile communique l’avancée des évènements fréquemment afin d’informer les citoyens algériens. C’est dans ce cadre qu’elle a diffusé un communiqué récapitulant le bilan actuel. Il a été publié le 20 aout 2022, sur la page Facebook officielle de celle-ci.

Sur la période du 18 au 20 août 2022, les unités de la protection civile ont éteint 51 feux de forêt. Parmi eux, 28 concernent des forêts, tandis que le reste (23 feux) concerne des terrains agricoles.

Les wilayas concernées sont celles de El Tarf, Béjaïa, Tizi Ouzou, Jijel, Ain Temouchent, Sétif, Skikda, Boumerdes, Ain Defla, Tébessa , Tlemcen, Chlef, Médéa, Saïda, Oran, Relizane et Mascara.

La protection civile reste en alerte surveillant tout foyer naissant, afin de maîtriser la situation dans les délais les plus brefs et limiter les dégâts.

Feux de forêts : quelles sont les conséquences ?

Les feux de forêt sont ravageurs et déciment tout sur leurs passages. Que ce soit en termes de végétation ou de vies humaines, les conséquences sont lourdes. Dans ce même communiqué, la protection civile relève les derniers chiffres en date.

En ce qui concerne les dégâts sur les forêts et flore, les pertes sont estimées à 846 hectares de forêt, 252 hectares de brousse et 12 hectares de brousse ainsi que 650 bottes de foin, 1189 arbres fruitiers et 44 palmiers.

Quant aux humaines, ces feux ont causé la mort de 37 personnes et ont fait total 183 blessés selon les chiffres de la protection civile.