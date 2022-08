Feux de forêts : la protection civile fait le point sur la situation

Les éléments de la protection civile ont réussi à éteindre 31 incendies qui ont affecté la végétation dans plusieurs États au cours des dernières 24 heures.

Selon un communiqué des services de la protection civile, 31 incendies ont été éteints à Batna, Blida, El Tarf, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma, Sétif, Skikda, Médéa et Bordj Bou Arreridj.

La même source ajoute que ces incendies ont entraîné des pertes estimées à 1 hectare de forêt, 3 hectares de brousse et 16 autres hectares de brousse, en plus de 318 bottes de paille, 416 arbres fruitiers et 13 palmiers.

S’agissant de la situation des feux de forêt jusqu’à dix heures ce matin, le même communiqué précise que deux incendies sont en train d’être éteints dans les wilayas d’El Tarf et de Skikda.

Bilan des décès et blessés des incendies à l’est du pays

Le bilan des feux de forêts de ces derniers jours, fait état de 37 personnes décédées et un 183 personnes blessées selon les chiffres avancés par la protection civile. Les chiffres de la Protection Civile indiquent que les incendies ont particulièrement affecté la wilaya d’El Tarf qui a compté pas moins de 31 incendies, 30 décès et 161 blessés. La wilaya de Souk Ahras, déplore 5 décès et 65 blessés, alors qu’à Sétif, elle a recensé 2 décès et 2 blessés, toujours selon le bilan de la protection civile.