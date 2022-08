Feux de forêts Jijel : un nouveau suspect placé sous mandat de dépôt

Le ministère de la Justice avait, précédemment, ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour déterminer les origines criminelles derrières les incendies qui ont ravagé plusieurs régions dans l’est de l’Algérie. En effet, ces derniers ont causé la mort de plusieurs personnes, mais aussi d’autres dommages importants au niveau de plusieurs forêts et d’habitations.

Par ailleurs, le chef de service de liaison de la gendarmerie national, Abdelkader Bizio, a fait état, lors de sa dernière intervention à la Radio Nationale, de 13 suspects dans l’affaire des récents incendies du pays. Il confirme également que les services concernés poursuivent toujours leurs enquêtes dans ce sujet.

Feux de forêts : arrestation d’un nouveau suspect à Jijel

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le lundi 22 août, le procureur de la république du tribunal Tahir sis à Jijel, a annoncé l’arrestation d’un nouveau suspect. Et ce, dans l’affaire des incendies déclenchés au niveau de la forêt de Gizeh. Qui se trouve dans la commune de Jamila.

En effet, le présumé est suspecté d’avoir incendié cette région. Cependant, et conformément aux articles 396 et 396 bis cités dans le code pénal. Le suspect répondant aux initiales A. R a été arrêté et présenté devant le juge du tribunal Tahir. Et ce pour crime d’incendie volontaire.

De son côté, et après sa première audition. Le juge, chargé de son affaire, a décidé de placer le suspect en question en détention provisoire.