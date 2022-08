Feux de forêts en Algérie : vaste élan de solidarité avec les sinistrés

L’année dernière, l’Algérie avait fait face à de nombreux incendies à travers différentes régions du pays, causant la mort de plusieurs centaines de personnes. Depuis le début de l’actuel mois d’août, plusieurs wilayas ont enregistré de nombreux départs de feux, réduisant en cendres des milliers d’hectares de forêts et engendrant des pertes matérielles conséquentes.

Mercredi dernier, l’Est du pays s’est vu encerclé par des feux de forêts gigantesques ayant principalement pris d’assaut les wilayas d’El Taref, Souk-Ahras et Sétif. D’après les bilans de la Protection Civile, ces incendies ont coûté la vie à pas moins de 37 personnes et ont causé des blessures à un total de 183 personnes.

Incendies 2022 en Algérie : mobilisation citoyenne nationale et internationale

Un vaste élan de solidarité s’est mis en place ces derniers jours, notamment à travers les réseaux sociaux. De nombreuses grandes personnalités dans le monde du sport, de la politique et de la chanson ont affiché leur soutien et leur solidarité avec le peuple Algérien en cette douloureuse circonstance. D’ailleurs, le Ministère de la Culture a décidé de suspendre et de reporter toutes les manifestations culturelles, à l’instar du festival international de Djemila en solidarité avec les familles des victimes.

Tout le peuple algérien s’est battu avec ardeur contre les feux. En effet, ce vendredi matin, la Protection Civile a fait part de la maîtrise de tous les incendies de forêts, l’aboutissement de plusieurs heures de travail acharné de toutes les équipes de la Protection Civile, des agents des forêts, des éléments de l’Armée et des volontaires et citoyens.

De plus, beaucoup d’associations humanitaires ont lancé des collectes de dons à travers le pays afin d’amasser le maximum d’aides possible. Certaines institutions nationales à l’image d’Algérie Poste ont même ouvert leurs guichets à la collecte de sommes pour venir en aide aux citoyens et aux régions touchés.

Des milliers de bénévoles à travers le territoire national se sont organisés dans le but d’acheminer les aides collectées aux régions ravagées par les incendies. Et des dizaines de convois ont pris la route depuis toutes les wilayas du pays en direction de l’Est, apportant leurs aides et les premiers secours aux citoyens.

De son côté, la diaspora algérienne en France et dans le monde entier s’est également lancée dans des opérations de collecte de dons, afin d’apporter leur soutient aux sinistrés des feux au niveau de ces régions.