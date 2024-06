Feux de forêts en Algérie : plusieurs wilayas touchées par les incendies

En cette saison estivale, l’Algérie est confrontée à une situation dramatique due à de violents incendies de forêts, exacerbés par la canicule. Les flammes ravagent les terres agricoles et les forêts, menaçant les habitations et perturbant les moyens de subsistance des populations rurales. Les services de la protection civile travaillent d’arrache-pied pour contenir ces incendies, mais la lutte est ardue.

Ainsi, les incendies se sont propagés à travers plusieurs wilayas du pays, chacun apportant son lot de destruction. À Aïn Defla, dans la commune de El Hassania, des arbres fruitiers sont en proie aux flammes, nécessitant une mobilisation constante des équipes de sapeurs-pompiers. La wilaya de Mila n’est pas épargnée, avec un incendie dans la localité de El Achoucha Sibari, commune de Grarem Gouga, qui menace les cultures agricoles. Les efforts de surveillance sont alors maintenus pour prévenir toute reprise des feux.

Tizi Ouzou est particulièrement touchée. Dans la localité de El Djebla, commune de Ouaguenoun, les cultures agricoles sont ravagées par les flammes. Par ailleurs, le village de Thamdikt, dans la commune de Mekla, est en proie à un incendie de broussailles. De même, le village de Qahia, dans la commune de Tirmitine, lutte contre un feu de broussailles. Les pompiers travaillent sans relâche pour contenir ces incendies et protéger les terres agricoles.

À Sétif, le village de El Fratis, dans la commune de Guidjel, est également touché par un incendie qui détruit les cultures agricoles. Les équipes de pompiers redoublent donc d’efforts pour maîtriser la situation et éviter des pertes supplémentaires. Dans la wilaya de Bouira, la commune de Lakhdaria est confrontée à un incendie de cultures agricoles. Les pompiers sont sur le terrain, luttant sans relâche contre les flammes pour sécuriser la zone et protéger les récoltes.

Incendies de Forêts : un défi d’envergure

Outre les incendies de cultures, plusieurs feux de forêt ont été signalés, exacerbant la situation écologique. À Mostaganem, la forêt de Bourehma, dans la commune de Ben Abdelmalek Ramdane, est en proie aux flammes. Les opérations de surveillance sont maintenues pour éviter toute réactivation des foyers. La wilaya de Tizi Ouzou fait face à d’autres feux de broussailles. Le village de Thamdikt, dans la commune de Mekla, et le village de Qahia, dans la commune de Tirmitine, luttent contre des incendies menaçant l’équilibre écologique local.

À Médéa, la forêt de Aïn Ismaïl, dans la commune de Ouamri, brûle également. Les équipes de pompiers sont déployées pour contenir l’incendie et prévenir sa propagation vers les zones habitées. Dans la wilaya de Tlemcen, la forêt de Sidi Abdellah, dans la commune de Tlemcen, est sous surveillance constante pour éviter toute reprise des feux. Les équipes de protection civile travaillent sans relâche pour protéger cette zone forestière.

Quelles sont les mesures de préventions à prendre ?

Les conséquences de ces incendies sont donc désastreuses pour l’environnement et l’économie locale. La destruction de vastes étendues de forêts entraîne une perte significative de biodiversité. Les sols, appauvris et érodés par le feu, mettront des années à se régénérer. Pour les agriculteurs, la perte des récoltes représente un coup dur économique, menaçant leur subsistance et celle de leurs familles.

Ainsi, le gouvernement algérien a mobilisé des ressources importantes pour faire face à cette situation. Des équipes de sapeurs-pompiers, des volontaires et des moyens aériens sont engagés dans la lutte contre les flammes. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer la population des risques d’incendies et des mesures de prévention à adopter.

La situation actuelle met en alors lumière la nécessité d’une meilleure gestion des risques d’incendie et d’une préparation accrue face aux défis climatiques. Il est essentiel de développer des stratégies de prévention des incendies, incluant des programmes de reboisement, la création de pare-feu et l’amélioration des infrastructures de lutte contre le feu. La vigilance et la coopération de tous sont indispensables pour surmonter cette situation dramatique. La préservation des forêts et des terres agricoles est fondamentale pour l’avenir écologique et économique du pays. Les leçons tirées de cette saison des incendies devront guider les actions futures pour éviter la répétition de telles catastrophes.