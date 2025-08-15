Feux de forêts en Algérie : plusieurs incendies déclarés à travers tout le pays

À 14h00 ce vendredi, la Protection civile a dressé un bilan actualisé des incendies touchant diverses wilayas du pays. Plusieurs feux de forêts, d’arbustes et de broussailles sont signalés, avec des opérations d’extinction toujours en cours dans certaines zones. Dans la wilaya de Jijel, un incendie d’arbustes et de broussailles s’est déclaré au lieu-dit Ouled Ali, sur le mont El Kouf, commune de Mansouria. Les équipes d’intervention sont toujours mobilisées pour en venir à bout.

À Tizi Ouzou, le feu qui s’est propagé au niveau de la forêt et des broussailles de la localité de Chorfa, commune d’Azefoun, a été totalement maîtrisé. Dans la wilaya de Sétif, un incendie de forêt au lieu-dit Oued El Malha, commune de Maoklane, a été éteint, mais les opérations de surveillance se poursuivent pour éviter toute reprise.

La wilaya de Béjaïa reste particulièrement touchée avec plusieurs foyers signalés :

À Tala Khaled (commune d’Aokas) et à Tamda Nahmich (commune de Taibane), les opérations d’extinction se poursuivent.

À El Marj Ighil (commune d’Aït Smail), le feu a été complètement éteint.

À Taourirt Ighil (commune du même nom), l’incendie est toujours en cours de traitement.

S’agissant des cultures et arbres fruitiers, un feu s’est déclaré à Sbakh, village de Beni Djemati, commune de Beni Chebana, dans la wilaya de Sétif. Les pompiers travaillent toujours à son extinction. La Protection civile rappelle qu’en cette période estivale, la vigilance et la prévention sont alors essentielles pour limiter les risques d’incendie et protéger le couvert végétal.

Feux de forêts en Algérie : une mobilisation nationale

Le directeur général des Forêts (DGF), Djamel Touahria, a dressé un bilan positif de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêts, saluant l’efficacité des moyens humains et matériels déployés depuis son lancement.

Depuis le 1er mai, 390 incendies ont été enregistrés et totalement maîtrisés, touchant 1.789 hectares dont 630 hectares de forêts et 150 hectares d’arbres fruitiers contre 1.950 hectares détruits à la même période en 2024.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a enregistré le sinistre le plus important, à Djaafra, avec 705 hectares ravagés, malgré un relief difficile et une forêt dense de 34.000 hectares.

Ainsi, M. Touahria a souligné que, comparativement aux pays du bassin méditerranéen comme l’Espagne, la France, la Turquie ou la Syrie, l’Algérie présente un bilan « très positif », grâce à la mobilisation de 6.000 agents, des véhicules d’intervention rapide, des pistes et tranchées pare-feu, des tours de contrôle et des bassins d’eau stratégiquement aménagés.

Technologies et projets de reboisement pour l’avenir

Au-delà des moyens classiques, la campagne s’appuie alors sur des innovations technologiques : drones de surveillance, systèmes de détection précoce développés par des universités, des start-up et le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) de Médéa. Parmi ces outils figurent un appareil à impulsions lumineuses capable de repérer à distance la fumée d’un départ de feu et un réseau de caméras offrant une géolocalisation immédiate des foyers.

Parallèlement, la DGF poursuit l’extension et la réhabilitation du Barrage Vert, avec déjà 25.200 hectares reboisés sur les 400.000 prévus d’ici 2030. Le programme comprend également la lutte contre l’ensablement, la fixation des dunes, la création de pépinières et la protection des surfaces de chêne-liège, avec pour objectif de renforcer la production et de redonner à l’Algérie sa place de leader dans cette filière méditerranéenne. Des plantations de caroubiers et d’autres essences sont aussi prévues dans le cadre de la sylviculture industrielle.