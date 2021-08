Feux de forêts en Algérie : plus de 500 enquêtes diligentées

Les feux de forêt ont ravagé plusieurs wilayas du nord du pays notamment la Kabylie depuis le 9 août dernier, les hautes autorités et les services concernées n’ont communiqué aucun bilan clair ou précis.

Les origines des incendies et feux de forêt qui ont ravagé ces dernières semaines plusieurs régions en Algérie dans le monde notamment la Kabylie sont toujours en cours d’enquête.

En effet, les services de la gendarmerie et des services de police ont révélé que le nombre d’enquêtes ouvertes par les services de sécurité en coordination avec la Direction des forêts a dépassé les 500 enquêtes approfondies sur les principales causes de chaque incendie, affirmant que le processus de recherche et d’enquête a révélé que 80% des incendies étaient intentionnellement prémédités.

Dans ce sens, des avocats ont confirmé que les actes « auteurs de feux « ne sont pas moins dangereux que les crimes terroristes, et qu’ils peuvent être classés sur la base d’un « crime prémédité », étant donné que les personnes impliquées relèvent de la bannière d’ « associations de malfaiteurs ».

Des citoyens ont réclamé « l’ouverture d’une enquête sérieuse et immédiate pour déterminer les circonstances et les raisons à l’origine de ces incendies répétitives et éclairer l’opinion publique par des conclusions, avec la prise de mesures rigoureuses à l’encontre des incendiaires ».

Le Mak et Rachad dans le viseur

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier mercredi 18 août 2021, une réunion extraordinaire du Haut Conseil de Sécurité consacrée à la situation générale dans le pays suite aux récents événements douloureux et aux actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc et son allié, l’entité sioniste, contre l’Algérie.

le Président de la République a donné des instructions à tous les secteurs pour le suivi de l’évaluation des pertes et la prise en charge des sinistrés du fait des incendies où l’implication des deux mouvements terroristes ‘MAK’ et ‘Rachad’ a été établie, tout autant que leur implication dans l’assassinat du défunt Djamel Bensmain.

Tebboune a demandé d’intensifier les efforts des services de sécurité pour l’arrestation du reste des individus impliqués dans les deux crimes, ainsi que tous les membres des deux mouvements qui menacent selon lui, la sécurité publique et l’unité nationale, jusqu’à leur éradication totale, notamment le ‘MAK’ qui reçoit le soutien et l’aide de parties étrangères, en tête desquelles le Maroc et l’entité sioniste.