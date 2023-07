Feux de forêts en Algérie : Mahrez et Bennacer se solidarisent avec les victimes

Les feux de forêts qui ont ravagé plusieurs wilayas de l’Algérie ont suscité la réaction de Riyad Mahrez et Ismael Bennacer. Les deux cadres de la sélection nationale affichent leur soutien aux victimes.

Ismael Bennacer était le premier joueur de la sélection nationale à se solidariser avec les victimes et les secouristes. « De tout cœur avec mon pays touché par les incendies…Pensées aux victimes, à leurs proches, aux secouristes et à toutes les personnes confrontées de près ou de loin à cette catastrophe. Unissons nos prières pour que cessent les feux ». A-t-il écrit sur ses comptes officiels, Facebook et Twitter.

De tout cœur avec mon pays touché par les incendies… 🇩🇿 Pensées aux victimes, à leurs proches, aux secouristes et à toutes les personnes confrontées de près ou de loin à cette catastrophe. Unissons nos prières pour que cessent les feux 🤲🏽 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) July 24, 2023

Cet après-midi, Riyad Mahrez a réagi à propos des feux de forêts qui ont ravagé plusieurs wilayas de l’Algérie. « Des pensées et du courage à tous ceux qui sont confrontés aux incendies qui ont lieu en ce moment dans notre pays. Merci et force à ceux qui luttent jour et nuit pour éviter plus de drames ». Lit-on sur son compte Twitter.

Des pensées et du courage à tous ceux qui sont confrontés aux incendies qui ont lieu en ce moment dans notre pays 💔 merci et force à ceux qui luttent jour et nuit pour éviter plus de drames 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/LqYY25fttO — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 25, 2023

Rappelons que 15 incendies ont été enregistrés dans 8 wilayas du pays. En effet, il s’agit de la wilaya de Jijel, Bouira, Béjaia, Médéa, Sétif et Tebessa. Un désastre qui a causé la mort de 10 soldats de l’ANP et plus de 24 civils, selon les derniers bilans.