Feux de forêts en Algérie : le point sur la situation ce 17 août

La Direction générale de la Protection Civile (DGPC) a fait le point, ce mercredi 17 août 2022, concernant la situation générale des incendies au niveau national dans plusieurs wilayas du pays.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi matin, la Protection Civile a fait état d’un total de dix (10) incendies, dont deux (2) qui sont sous surveillance et huit (8) qui sont en cours d’extinction.

Ainsi, le bilan de la Protection Civile a recensé huit (8) opérations d’extinction qui se poursuivent actuellement. Et ce, au niveau de :

La wilaya d’El Tarf :

Incendie d’Aïn el Casbah, commune de Zitouna.

Incendie dans la commune de Ben Salah.

Opération d’extinction en cours.

La wilaya de Tizi Ouzou :

Deux incendies dans la commune d’Aït Chafâa.

Opération d’extinction en cours.

La wilaya de Tipaza :

Incendie au douar Ouali, commune de Nador

Opération d’extinction en cours.

La wilaya de Skikda :

Incendie à Imazen, commune Ouled Attia

Incendie à Hellala

Opération d’extinction en cours.

La wilaya de Souk Ahras :

Incendie dans la commune Aïn Zana

Opération d’extinction en cours.

Outre ces opérations d’extinction, le communiqué de la Protection Civile a aussi révélé que deux opérations de surveillance sont en cours au niveau de :

La wilaya d’Ain Defla :

Incendie à Beni Bouden

Opération de surveillance en cours.

La wilaya de Annaba :

Incendie à Djenan El-Bey, commune Seraïdi.

Opération de surveillance en cours.

Feux de forêts à Tipaza : le DG de la Protection Civile se dépêche sur les lieux

Par ailleurs, rappelons qu’hier, le directeur général de la Protection Civile, le colonel Boualem Boughlef, s’est déplacé dans la wilaya de Tipaza pour s’enquérir de la situation. En effet, cette visite intervient suite au déclenchement des feux de forêts dans la région, a fait savoir un communiqué de la Protection Civile.

Ainsi, le colonel Boualem Boughlef a instruit le renforcement des moyens de lutte contre les incendies dans les plus brefs délais. De plus, le DG de La Protection Civile a salué les efforts des équipes mobilisés et des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP). Mais aussi, ceux des agents des forêts et des citoyens volontaires.