Feux de forêts en Algérie : la « prison à vie » pour les fautifs en 2025

La Direction Générale des Forêts (DGF) a pris une série de mesures préventives et proactives pour réduire et combattre les incendies de forêt durant la saison 2025, qui coïncide avec des conditions climatiques difficiles et des températures extrêmement élevées. C’est ce qu’a déclaré Saïd Si Ali, le directeur de la protection de la faune et de la flore à la DGF.

Dans une déclaration à l’Agence de presse algérienne (APS), Si Ali a expliqué que l’Algérie, à l’instar des pays du bassin méditerranéen, est annuellement exposée à des incendies qui causent des dégâts à la couverture végétale et la perte d’importantes surfaces forestières.

Dans ce contexte, les autorités suprêmes ont adopté une nouvelle stratégie nationale basée sur l’anticipation et la coordination entre les différents secteurs pour obtenir des résultats similaires à ceux de la saison 2024, qui a connu une baisse sans précédent de 91 % des surfaces touchées.

La Direction Générale des Forêts prend de nouvelles mesures pour prévenir les incendies de forêt

Le responsable a mentionné la mise en place d’une commission nationale de protection des forêts comprenant des représentants de 13 ministères, ainsi que 40 commissions au niveau des wilayas, 471 au niveau des daïras et wilayas déléguées, et 1263 commissions communales. Ces commissions sont chargées de préparer et de mettre en œuvre la campagne de lutte contre les incendies.

Parmi les mesures de terrain prises, le responsable a cité l’ouverture et le nettoyage des pistes forestières, la création et l’entretien des tranchées pare-feu, la construction de tours de guet et de points d’eau essentiels pour une intervention rapide.

Selon lui, 544 véhicules de première intervention, 42 camions-citernes, 497 tours de guet, ainsi que 40 colonnes mobiles équipées de huit camions de pompiers chacune ont été mobilisés. De plus, 120 centres de surveillance avancés ont été créés dans les zones les plus vulnérables aux incendies.

Afin de renforcer l’efficacité de la surveillance, 35 drones ont été intégrés pour des missions de surveillance et d’alerte précoce. 80 drones supplémentaires sont attendus pour être répartis dans les conservations des forêts.

La DGF a également souligné l’importance de la sensibilisation de la communauté en tant que première ligne de défense, par le biais de campagnes menées en collaboration avec la Protection Civile et la Gendarmerie Nationale, et l’organisation de rencontres sur le terrain pour alerter sur les dangers d’allumer des feux ou d’être négligent à proximité des forêts.

Feux de forêts : quelles sont les peines encourues par les incendiaires en Algérie ?

Dans le cadre de la coopération intersectorielle, la société Sonelgaz est chargée de nettoyer les zones sous les lignes à haute tension, tandis que la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) enlève les herbes le long des voies ferrées, et le ministère des Travaux Publics nettoie les bords des routes. Par ailleurs, les agriculteurs sont tenus de labourer des tranchées d’au moins 5 mètres de large le long des forêts pour limiter la propagation des feux.

Sur le plan répressif, Si Ali a affirmé que la loi n° 23-21 relative aux forêts a renforcé les sanctions, allant d’une peine de prison de deux mois à la prison à vie, et a augmenté les amendes pour les délits liés aux incendies.