Feux de forêts en Algérie : dix individus suspectés appréhendés

Le procureur général du Conseil judiciaire de la capitale a annoncé l’arrestation d’une dizaine d’individus soupçonnées d’être impliquées dans les récents incendies qui ravagent actuellement 17 wilayas.

Le procureur de la République a expliqué, dans des déclarations faites à la télévision algérienne, que les enquêtes en cours ont conduit à l’arrestation de 4 personnes dans la wilaya de Tizi Ouzou, deux dans la wilaya d’Ain Defla, et une personne à Jijel.

Il a souligné que les données confirment que les faits étaient prémédités et qu’il s’agit d’un acte terroriste selon l’article 87 du Code pénal.

Trois suspects appréhendés à Médéa

Dans la commune de Haouaïne, au niveau la daïra de Tablat, au nord-est de Médéa, le responsable Djahid Mous, a révélé que trois individus soupçonnés d’être à l’origine des incendies à Khokhda et de Ouled-el-Bahia ont été appréhendés. Ce dernier explique que les mis en cause font l’objet d’une enquête minutieuse et détaillée menée par les éléments de la gendarmerie, de la Sûreté et de l’Armée nationale.

De plus, Djahid Mous estime que les dégâts dans la région, selon un premier bilan provisoire s’estiment à plus de 100 hectares de forêts détruites.

Le responsable a assuré que les éléments de la Protection civile tentent de maîtriser et de circonscrire les flammes sans pour autant réussir à éteindre les feux. En effet, la tâche a été rendue difficile pour cause des vents forts qui soufflent sur la wilaya depuis plus de 24 heures.