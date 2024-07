Feux de forêts en Algérie : des incendies embrasent plusieurs wilayas ce 30 juin

Cet été, la canicule a de nouveau déclenché des feux de forêt dans plusieurs régions d’Algérie, mettant à rude épreuve les hommes et les femmes de la protection civile. Les températures élevées et la sécheresse ont favorisé la propagation des incendies, menaçant les habitations et les terres agricoles. Les équipes de secours, équipées de matériel spécialisé, travaillent sans relâche pour maîtriser les flammes. Leur courage et leur dévouement sont salués par la population, reconnaissante de leurs efforts inlassables pour protéger les vies et les biens malgré des conditions de travail extrêmement difficiles.

Ce dimanche, les services de la protection civile ont dévoilé l’état général des incendies de forets qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Leur travail acharné et leurs interventions rapides ont permis de maîtriser plusieurs foyers, limitant ainsi les dégâts.

Incendies des forêts : palmeraies et champs agricoles également touchés

Selon un communiqué officiel, deux incendies de palmeraies ont été complètement éteints dans la wilaya de Biskra. Les zones affectées incluent Ain Benoui, dans la commune d’El Hadjeb, et Silia, dans la commune d’Ourlal. Les flammes, alimentées par des conditions climatiques favorables à la propagation du feu, ont été maîtrisées grâce à une mobilisation efficace des moyens humains et matériels.

Dans la wilaya d’Alger, un incendie de récolte agricole a été signalé et rapidement éteint dans la commune de Oued Smar. La rapidité d’intervention des équipes de la protection civile a permis de protéger les cultures environnantes et d’éviter une catastrophe plus grande.

Deux incendies de récoltes agricoles, incluant des foins et du blé, ont été éteints à Akbet Enkir, douar Boubrima et Mechta Beni Meziane, dans la commune de Guelta Zergua, wilaya de Sétif. Les flammes menaçaient de détruire des hectares de cultures, mais l’action rapide des pompiers a permis de minimiser les pertes.

Les opérations d’extinction toujours en cours

Un autre incendie de récoltes agricoles, impliquant des foins, des moissons et du blé, a été éteint à Ouled Rahmoun, ferme Badaoui, dans la commune d’El Khroub, wilaya de Constantine. La situation a été rapidement sous contrôle grâce à une coordination efficace des services de secours. Cette intervention a permis de protéger des ressources vitales pour les habitants de la région.

À Boumerdès, un incendie d’arbres fruitiers a été maîtrisé à Tala Aiyach, dans la commune d’Aafir. Cependant, dans la wilaya de Mila, les opérations pour éteindre un incendie similaire à Lâchouch, commune de Hamala, sont toujours en cours. Les pompiers restent mobilisés pour éviter la propagation des flammes et protéger les vergers. La situation reste sous haute surveillance jusqu’à ce que le dernier foyer soit complètement éteint.