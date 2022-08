Feux de forêts à El Tarf : arrestation de 3 personnes

Les éléments de la division régionale de la Gendarmerie Nationale de la commune du lac des oiseaux de la wilaya d’El Traf ont réussi à appréhender trois individus ayant délibérément mis le feu à des cultures agricoles, a indiqué un communiqué de la même division.

Ce jeudi 18 août, une division régionale de la Gendarmerie Nationale de la wilaya d’El Tarf a arrêté trois individus, de sexe masculin, âgés entre 40 et 70 ans, et issus de la wilaya d’El Tarf. Et ce, pour avoir délibérément mis le feu aux cultures agricoles.

D’après le même communiqué, les mis en cause seront traduits devant les autorités judiciaires compétentes, une fois l’enquête terminée. De plus, la même source a noté que leur arrestation intervient grâce à la vigilance constante des éléments de la Gendarmerie Nationale qui veillent à assurer la sécurité et la tranquillité dans la région.

Pour rappel, la wilaya d’El Tarf, à l’instar d’autres régions du pays, fait face à de terribles incendies depuis hier. En effet, le bilan de la Protection Civile a compté 31 incendies au niveau de la wilaya et pas moins de 30 victimes et 161 blessés.

Feux de forêts en Algérie : ouverture d’enquêtes judiciaires

Il convient aussi de rappeler que le Ministère de la Justice a fait part de l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre X concernant les feux de forêts qui ravagent certaines régions du pays. Cela dans le but de déterminer les raisons derrière ces incendies et savoir si un acte criminel est à leur origine tout en identifiant les auteurs dans le cas échéant.

D’ailleurs, le communiqué du Ministère de la Justice a expliqué que cette démarche intervient dans le but de déterminer l’origine de ces incendies, savoir si elle est criminelle et identifier les auteurs dans le cas échéant. Notant que ces derniers feront l’objet de poursuites judiciaires avec la rigueur que requiert la gravité de ces actes, conformément aux lois de la République.