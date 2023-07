Feux de forêts : 40 incendies recensés au cours des 5 dernières semaines

La Direction Générale des Forêts, en collaboration avec les autorités compétentes, a établi une cellule de vigilance pour surveiller le risque d’incendies dans 40 wilayas, qui comprennent des zones forestières à travers le pays.

L’hélicoptère acquis par les autorités pour lutter contre les incendies a été officiellement mis en service et a d’ailleurs été utilisé pour éteindre un braisier dans la wilaya de Sidi Bel Abbes. Entre le 1er juin et le 10 juillet 2023, 44 incendies ont été signalés et 70 hectares de massifs forestiers ont été touché.

L’hélicoptère destiné à la lutte contre les incendies avait été utilisé pour la première fois lors de la fête de l’Aïd Al-Adha pour éteindre un incendie dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, à l’ouest de l’Algérie. L’hélicoptère reste prêt à intervenir à tout moment selon les propos d’un responsable du Bureau de la prévention et de la lutte contre les incendies de la Direction Générale des Forêts.

Des mesures préventives mises en place

Le même responsable a indiqué au micro d’un média arabophone que ces mesures viennent s’ajouter à celles récemment prises par la cellule de Vigilance pour prévenir les incendies.

Il est désormais interdit de s’approcher des forêts, des périmètres forestiers et des zones forestières afin de prévenir tout risque d’incendie pouvant mettre en danger les espaces forestiers et impliquer les citoyens.

Les sanctions seront particulièrement sévères contre ceux qui provoquent délibérément des incendies, conformément aux instructions personnelles du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, même si la nouvelle loi sur la protection des forêts n’est pas encore en vigueur.

Selon la même source, toutes les directions forestières des wilayas du pays ont reçu des avertissements du Bureau national de météorologie concernant les vents chauds venant du sud, qui augmentent le risque d’incendie à tout moment.