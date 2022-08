Feux de forêts 2022 en Algérie : le point sur la situation ce 19 août

L’Algérie a vécu ce jeudi un véritable drame suite aux incendies ayant ravagé plusieurs régions dans l’Est du pays. Hier soir, la Protection Civile a fait savoir qu’au total 37 personnes ont perdu la vie à cause de ces feux et 183 personnes souffrent de blessures. Aujourd’hui, vendredi 19 août, tous les incendies déclarés ont été éteints, a annoncé la Protection Civile.

Dans une déclaration accordée à l’APS ce vendredi matin, le sous-directeur des Statistiques et de l’Information à la Direction générale de la Protection Civile, le colonel Farouk Achour, a indiqué que « les incendies déclarés au Nord du pays ont été totalement éteints ». Notant, dans ce même contexte, « la maîtrise totale de 73 foyers au cours des dernières 24 heures ».

En effet, le colonel Achour a affirmé qu’ « aujourd’hui, vers 4 heures du matin, la Protection Civile a réussi à éteindre tous les incendies ». Dont, poursuit-il « 26 foyers à El Tarf, 18 à Souk Ahras, 4 à Tizi Ouzou, 4 à Skikda, 4 à Tipaza, 4 à Guelma, 4 à Constantine, 2 à Sétif, 2 à Béjaia, un foyer à Jijel, un à Tébessa, un à Chlef, un à Blida et un à Tlemcen ».

Incendies à l’Est du pays : dernier bilan de la Protection Civile

Dans sa dernière mise à jour, la Protection Civile a fait part de l’enregistrement de 118 incendies au niveau de 21 wilayas du pays. Il s’agit des wilayas d’El Traf, Souk Ahras, Sétif, Guelma, Skikda, Constantine, Béjaia, Mila, Tipaza, Chlef, Ain Defla, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Oum El Bouaghi, Blida, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Medea, Ain Temouchent et Bouira.

Le bilan des pertes humaines s’est malheureusement alourdi au fil des heures. Hélas, ces incendies ont causé la mort de pas moins de 37 personnes. Et ont fait un total 183 blessés, d’après la même source. D’ailleurs, les chiffres de la Protection Civile indiquent que les incendies ont particulièrement affecté la wilaya d’El Tarf qui a compté pas moins de 31 incendies, 30 décès et 161 blessés. À Souk Ahras, la Protection Civile a compté 5 décès et 65 blessés, alors qu’à Sétif, elle a recensé 2 décès et 2 blessés.

Pour rappel, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s’est rendu hier à la wilaya d’El Tarf, pour s’enquérir des dégâts causés par les incendies. D’ailleurs, il a présenté les condoléances du Président Tebboune aux familles des victimes des feux de forêts. Souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Feux de forêts à El Tarf et Souk Ahras : arrestation de 4 individus

Ce jeudi 18 août, une division régionale de la Gendarmerie Nationale de la wilaya d’El Tarf a arrêté trois individus, de sexe masculin, âgés entre 40 et 70 ans, et issus de la wilaya d’El Tarf. Et ce, pour avoir délibérément mis le feu aux cultures agricoles.

À Souk Ahras, le juge d’instruction a ordonné le placement en détention provisoire d’un présumé incendiaire interpellé pour avoir mis le feu dans l’une des forêts de la wilaya. Selon un communiqué émanant du procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras, le mis en cause, un repris de justice âgé de 29 ans, avait en sa possession trois briquets.

Par ailleurs, rappelons aussi que les parquets de la République compétents ont annoncé hier l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre X concernant ces feux de forêts. Et ce, afin de déterminer l’origine de ces incendies, savoir si elle est criminelle et identifier les auteurs dans le cas échéant. Ces derniers feront l’objet de poursuites judiciaires avec la rigueur que requiert la gravité de ces actes, conformément aux lois de la République, a indiqué le Ministère de la Justice.