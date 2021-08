Feux de forêt : vers l’indemnisation à 100% même pour les non-assurés

Alors que les foyers d’incendie continuent d’être signalés dans plusieurs localités du pays, le processus d’indemnisation commence déjà à susciter des interrogations. Après l’annonce de création d’un fonds spécial d’indemnisation des sinistrés des feux de forêt enregistrés dans le pays depuis lundi, voilà qu’un autre responsable s’exprime sur la question.

Depuis Tizi Ouzou, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a annoncé, jeudi dernier, que « le président de République a pris plusieurs décisions importantes suite aux feux de forêt enregistrés dans le pays, dont la création d’un fonds spécial pour les sinistrés qui prendra en charge leurs préoccupations le plus tôt possible ».

Les indemnisations concerneront toutes les régions sinistrées, « région par région », a assuré le Premier ministre, relevant que « tous les moyens nationaux ont été mobilisés pour un retour à la vie normale ».

Hier samedi, c’était le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui qui a abordé la question des indemnisations, notamment pour les agriculteurs touchés par les incendies. Dans une déclaration à la presse, l’intervenant a affirmé avoir pris contact avec plusieurs hauts responsables de l’État, dont le Premier ministre, dans ce sens.

Des indemnisations à 100% et les non-assurés concernés

Ainsi, et selon ce qu’il a récolté auprès de ce dernier, Mohamed Alioui affirme que les inséminations devront concerner l’ensemble des agriculteurs touchés via le fonds national des catastrophes naturelles, sans présentation d’un dossier d’assurance de la récolte.

Selon lui, « l’insémination concernera les assurés et les non-assurés, afin qu’ils puissent reprendre leurs activités respectives ». Dans une autre déclaration, le même responsable a affirmé que l’État devra prendre en charge tous les dégâts et à 100%, dont les fonciers agricoles et les récoltes non assurées.

L’intervenant précise également que l’indemnisation des personnes touchées par les incendies de forêt sera effectuée après l’achèvement de l’expertise de terrain dans les wilayas touchées, ainsi que l’étude de tous les dossiers constitués grâce à des enquêtes menées par les services concernés tels que « l’UNPA, les services locaux de l’Agriculture, les gardes forestiers et les communes ».

Pour ce qui est des biens touchés selon l’enquête préliminaire, le SG de l’UNPA a énuméré une liste comportant notamment un couvert végétal diversifié dont les oliviers, plusieurs autres espèces d’arbres fruitiers, les stocks de foin ainsi que des hectares de forêts. Il s’agit également, selon lui, de ruches d’abeilles et des étables d’élevage ovin, bovin et de volaille.