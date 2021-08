Feux de forêt : vaste élan de solidarité de la diaspora en France

En plus de l’aide colossale apportée par la diaspora algérienne pour faire face à la crise sanitaire, la communauté algérienne présente en France se mobilise encore une fois. Il s’agit cette fois d’aider le pays dans sa lutte contre les incendies ravageurs qui ont fait plus de 69 morts.

Tout comme a été le cas pour la crise sanitaire, une autre cagnotte a été lancée sur la Toile en faveur des sinistrés des incendies. En seulement trois jours, plus de 200 000 euros ont été collectés.

D’un autre côté, des bénévoles de l’association Tiwizi Internationale travaillent jours et nuits depuis le 12 aout afin de collecter le plus grand nombre de matériels médicaux. Masques chirurgicaux, Biafine, tulle gras, médicaments, etc. Tous les matériels nécessaires au soin des brulures sont les bienvenues.

Cependant, les journées de solidarité en faveur des régions touchées ne se limitent uniquement à la capitale française. Des appels aux dons sont également lancés de Lyon et Toulouse. Par exemple l’association lyonnaise « Amitié populaire franco-algérienne » dont les membres appartiennent au secteur de la Santé, envisage d’expédier des colis dès le 14 aout. Quant à Toulouse, c’est au niveau de l’association Medical Hope que des dons sont déposés.

En ce qui concerne l’acheminent de ces matériels médicaux, le président de l’association Tiwizi Internationale a annoncé jeudi que les bénévoles étaient « à la recherche d’un transitaire pour faire parvenir au plus vite les dons. On est même prêts à mobiliser la diaspora s’il le faut ».

La situation sanitaire toujours au cœur des préoccupations de la diaspora

Les Algériens résidents en France et plus particulièrement les médecins continuent encore de soutenir le pays dans sa lutte contre la covid-19. C’est le cas de Merouane Messekher, interne en pneumologie au CHU de Toulouse qui a lancé une cagnotte destinée spécialement à l’achat de matériel d’oxygénothérapie.

Cette dernière a atteint la somme de 650 000 euros grâce à la contribution de plusieurs célébrités notamment l’actrice Leïla Bekhti et le musicien DJ Snake. En parlant de célébrité, il est important de souligner que Nadia Fekir, l’épouse du joueur international français Nabil Fekir est à la tête de l’association Seed Charity qui lance des appels aux dons en faveur de l’Algérie qui traverse ces derniers temps des évènements tragique.