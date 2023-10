Feux de forêt : une dizaine d’incendies déclarés dans plusieurs wilayas (DGPC)

Plusieurs régions du pays sont actuellement aux prises avec une série d’incendies de forêt qui ont éclaté ces derniers jours. Selon les informations fournies par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), la situation est préoccupante, bien que des progrès aient été réalisés dans la maîtrise de ces feux dévastateurs.

Les forets algériennes de nouveau en proie aux incendies

Ce mercredi, une série d’incendies ont pris place dans plusieurs wilayas du pays, ravageant des dizaines de km² de foret. Le dernier bilan de la DGPC fait de trois incendies maîtrisés à Boulaaba, située dans la commune d’Ouled Yahia Khedrouche à Jijel, à El Yathen dans la commune de Saharidj à Bouira, et à Ouled Zahia dans la commune de Sidi El Roubi à Médéa.

Cependant, la lutte contre les flammes se poursuit dans d’autres régions. L’incendie de la forêt d’Azzou N’Bachar, à Béjaïa, résiste encore aux efforts des équipes de secours. De même, les opérations de maîtrise des flammes la forêt d’Ain El Sedmaà Skikda et de Mechta El Mahamidia à Souk Ahras sont en cours.

Un autre front brûlant concerne l’incendie déclaré à El Hemra à Jijel. Pour faire face à cette situation, des renforts d’équipes d’intervention ont été déployés, notamment une unité mobile de lutte contre les incendies de forêt provenant des wilayas de Jijel et de Mila.

La situation demeure tendue, et les autorités exhortent la population à la vigilance et au respect des consignes de sécurité, notamment en évitant les comportements à risque susceptibles de déclencher de nouveaux incendies.

Des vents violents attendus sur plusieurs wilayas ce 20 octobre

Ce jeudi, une alerte météo spéciale a été émise pour prévenir les résidents de plusieurs wilayas d’Algérie de vents extrêmement forts, avec des vitesses dépassant les 80 km/h par moment. Ces conditions météorologiques dangereuses sont attendues à partir de 21 heures ce soir et se poursuivront jusqu’à 18 heures demain, vendredi.

Les wilayas qui sont directement impactées par cette alerte météo sont :

Tlemcen,

Aïn Témouchent,

Oran,

Mostaganem,

Chlef,

Tipaza,

Mascara,

Sidi Bel Abbès,

Relizane.

De plus, une autre alerte météo spéciale a été émise pour avertir de vents forts dépassant les 80 km/h qui sont prévus de 9 heures du matin à 21 heures ce vendredi. Les wilayas concernées par cette alerte incluent Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, et Skikda, M’Sila, Biskra, Batna, Djelfa, Ouled Djellal, El M’Ghair, et Ghardaïa. La vigilance est ainsi de mise pour les résidents de ces régions.