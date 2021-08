Feux de forêt, solidarité, meurtre de Djamel : Tabbou livre sa lecture

Les incendies ravageurs ayant touché plusieurs localités du pays, notamment la Kabylie, continuent de susciter les réactions de la classe politique algérienne. L’origine des feux, le formidable élan de solidarité … ont été au centre des réactions.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, l’homme politique Karim Tabbou a qualifié ces incendies ravageurs qui se sont simultanément déclenchés dans plusieurs localités de la Kabylie et dans d’autres wilayas du pays, de « crime inqualifiable » et d’une « vraie opération de terre brulée qui soulève des interrogations et des inquiétudes ».

Dans un bref retour sur les événements, Tabbou rappelé qu’à Tizi Ouzou, « des villages entiers se sont retrouvés assiégés par ces feux, des citoyens ont assisté puissamment à la destruction de leurs maisons, à la décimation de leur bétail et contraints de fuir pour rester en vie ».

Pour ce qui est de l’origine de ces incendies, le militant a d’emblée écarté l’origine naturelle due au réchauffement climatique, du fait notamment de la simultanéité constatée lors du déclenchement des foyers de feux dans plusieurs régions.

Selon lui, « si certains attribuent ces incendies à la nature et aux dérèglements liés au réchauffement climatique, le nombre de foyers de feux et leur déclenchement simultané rendent obsolète cette lecture et prouve le fait criminel ».

« Les Algériens font preuve d’unité et de communion »

L’intervenant a ensuite abordé la question de l’absence des autorités face à ce drame. « L’État, devant assurer la protection des biens et personnes, est absent », a-t-il écrit, avant d’ajouter que « le plan Orsec et autres dispositifs pour lesquels des milliards de dollars ont été engloutis n’ont été en réalité que des mirages et des mensonges ».

L’ancien détenu d’opinion n’a pas manqué de revenir sur l’élan de solidarité qui a été initié spontanément à travers le pays. À ce propos, Tabbou a souligné « qu’au-delà de ces moments de dures épreuves, de deuil et de tristesse, les Algériens font preuve d’unité et de communion ». Conclusion pour Tabbou : « à la base et loin des agiotages politiciens, les Algériens sont unis ».

L’infatigable militant politique rappelle également que « les caravanes de solidarité des citoyens de toutes les régions du pays en faveur de la Kabylie prouvent que l’enracinement des valeurs ancestrales de solidarité et de compassion des Algériens est indéfectible ». Il s’agit d’un « démenti cinglant contre tous ces semeurs de haine qui font l’apologie des racismes et de la division ».

« Le père Djamel Bensmail a appelé au calme et à faire barrage à la Fitna »

Dans sa déclaration, Karim Tabbou est également revenu sur le lynchage suivi de l’exécution du jeune Djamel Bensmail. À ce propos, il affirme que « si les faits rapportés sont confirmés que le défunt a été livré à la foule par les services de sécurité, ceci relèvera de complicité et de non-assistance à personne en danger ».

Affirmant que « les voix de la sagesse devront se mettre en avant pour calmer les esprits et éviter les réactions violentes », Tabbou n’a également pas manqué de rendre un vibrant hommage au père de la victime qui a montré une attitude exemplaire et salutaire en ces moments difficiles.

« Malgré les conditions effroyables de la mort de son fils, le père de feu Djamel Bensmail prenant la mesure des risques a appelé au calme et à faire barrage à la Fitna. Une voix de sagesse qui apporte la démonstration que, quelle que soit la brisure qui peut affecter l’Algérien, il demeure attaché, contre vent et marrée, à nos valeurs ancestrales de tolérance, de paix et de fraternité », a-t-il conclu.