Feux de forêt : pas d’indemnisation financière pour les agriculteurs ?

Après plus d’une semaine d’incendies de forêt ayant touché plusieurs wilayas du nord du pays, place à l’indemnisation notamment des agriculteurs et des éleveurs. Cependant, le processus d’indemnisation devra être pratiquement matériel et pas financier.

Selon le président de la Chambre nationale d’agriculture, Mohamed Yazid Hambli, les opérations d’indemnisation seront entamées au cours de la semaine prochaine, et ce, après l’approbation des bilans des dégâts enregistrés par les commissions de wilayas.

Dans une déclaration au quotidien arabophone Echorouk, le même responsable a précisé que ces commissions ne se basent pas que sur les déclarations des personnes touchées, mais également sur des techniques sophistiquées d’évaluation des dégâts, notamment les images satellites et l’agence spatiale algérienne.

Les mêmes commissions devront également prendre en considération les photos des champs, des récoltes ravagées et des têtes de bétail calcinées fournies par les propriétaires ayant été touchés par les incendies. Cela intervient, selon lui, dans le but d’une indemnisation équitable loin de toute manipulation de données.

Pas d’indemnisation financière

Mohamed Yazid Hambli a insisté sur le fait que l’indemnisation des éleveurs se fera sous forme de tête de bétail ovin, bovin et volailles selon le nombre de têtes perdues lors des incendies. Pour les agriculteurs, l’opération fournira des arbustes d’oliviers et différents arbres fruitiers ravagés par les flammes.

À ce propos, l’intervenant a écarté une indemnisation financière via des chèques bancaires de l’ensemble des agriculteurs et éleveurs impactés par les derniers incendies de forêt. Par ailleurs, Hambli a tenu à rassurer quant à une éventuelle crise dans les produits d’oléiculture et laitiers dans les semaines à venir, d’autant que plusieurs autres wilayas et régions du pays produisent également ces produits.

Il convient de rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé lundi 16 août à l’installation de la Commission nationale d’évaluation et d’indemnisation des sinistrés des feux de forêt qu’ont connue plusieurs wilayas.

Cette commission est appelée pour coordonner son travail avec tous les secteurs et les commissions de wilaya présidées par les walis et procéder dans l’immédiat à l’indemnisation des sinistrés. Elle a donc pour principale mission de réceptionner les dossiers des commissions de wilaya chargées de l’évaluation des dégâts.