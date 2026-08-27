Feux de forêt : Malgré 45 foyers maîtrisés, ces 14 wilayas luttent toujours contre les flammes

Les équipes de la Protection civile et les différents intervenants poursuivent sans relâche leurs opérations de lutte contre les incendies de végétation et de récoltes agricoles signalés dans plusieurs wilayas du pays.

Selon le dernier bilan arrêté ce jeudi à 13h00, 88 départs de feu ont été enregistrés : 45 ont été totalement maîtrisés, tandis que 43 foyers restent actifs à travers 14 wilayas.

La wilaya de Jijel arrive en tête des zones les plus touchées avec 8 foyers toujours actifs, suivie de Béjaïa et Tizi Ouzou (5 foyers chacune), puis d’Annaba, El Tarf, Skikda et Guelma (4 foyers chacune).

Les opérations d’extinction se poursuivent également à Bouira et Mila (2 foyers chacune), ainsi qu’à Tébessa, Sétif, Constantine, Souk Ahras et M’Sila (1 foyer chacune).

À Jijel, les feux se concentrent notamment sur les communes de Chekfa, Texenna, Ziama Mansouriah, Sidi Marouf et Oulad Yahia Khedrouche, où les équipes de secours luttent continuellement pour circonscrire les flammes.

La wilaya de Béjaïa enregistre quant à elle des sinistres dans les communes de Tamridjet, Tichy, El Kseur et Boukhelifa, tandis que les secours restent mobilisés à Tizi Ouzou sur plusieurs fronts, notamment à Iflissen, Mizrana, Bounouh, Tigzirt et Maâtkas.

L’appel d’urgence à Jijel : « Évacuez sans attendre »

Face à la dégradation de la situation sur le terrain, la direction de la Protection civile de la wilaya de Jijel a lancé ce jeudi 27 août un appel pressant à l’adresse des citoyens.

Au vu de la multiplication des foyers distants et de la progression rapide du feu, les autorités appellent fermement la population à éviter tout déplacement vers les zones sinistrées.

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Pour les riverains installés à proximité des massifs en feu, les consignes se font encore plus catégoriques : la Protection civile demande aux habitants de coopérer pleinement avec les forces de secours et préconise un « évacuation volontaire et préventive immédiate des logements, sans attendre les ordres officiels », afin de garantir la sécurité des personnes et d’éviter tout drame humain.

Saison 2026 : Une pression accrue sur le couvert végétal

Cette vague d’incendies confirme la forte pression subie par le couvert végétal depuis le début de l’été. Dès le 20 juillet dernier, la Protection civile annonçait déjà avoir recensé 1 460 départs de feu depuis le début du mois, tandis que la Direction générale des forêts (DGF) évaluait alors la superficie parcourue par les flammes à plus de 1 666 hectares.

Les pertes enregistrées durant cette période se répartissent entre 356 hectares de forêts, 545 hectares de maquis, 661 hectares de brousse et 14 hectares d’alfa, auxquels s’ajoutent 89 hectares d’arbres fruitiers et de cultures montagneuses. Un bilan nettement supérieur à celui de la même période en 2025, qui n’avait pas dépassé les 467 hectares.

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Pour rappel, l’Algérie avait enregistré au cours de l’année 2025 une superficie brûlée de 5 289 hectares, soit une baisse de près de 90 % par rapport à la moyenne annuelle des dix années précédentes (environ 40 000 hectares).

Cependant, les vagues de chaleur répétées de cet été 2026 ont de nouveau intensifié le rythme des interventions et multiplié les départs de feu sur de courtes périodes.

Plateforme nationale et 140 drones pour la détection précoce

Face à ces enjeux, la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt a été lancée cette année dès le 1er mai 2026, au lieu du 1er juin habituellement, et s’étendra jusqu’au 30 novembre (au lieu de fin octobre), afin de s’adapter à l’allongement de la période à haut risque climatique.

Le dispositif est supervisé par un comité national composé de 27 membres représentant 14 secteurs ministériels et 13 institutions ou organismes publics.

Le programme 2026 intègre notamment près de 140 drones destinés à la détection précoce des départs de feu, appuyés par l’imagerie satellite, des systèmes d’information géographique (SIG) et des données météorologiques en temps réel.

En mai dernier, la Direction générale des forêts a également mis en service une plateforme nationale de suivi pour centraliser les données, optimiser la coordination et rationaliser l’engagement des moyens sur le terrain.

Néanmoins, la situation actuelle met à rude épreuve la rapidité de détection, la fluidité de transmission des informations et l’efficacité des premières attaques, en particulier lorsque des dizaines de foyers se déclarent simultanément dans des wilayas limitrophes.

Alors que ces bilans restent évolutifs au fur et à mesure de l’avancée des opérations de noyage, de surveillance et des enquêtes sur l’origine des sinistres, la priorité absolue sur le terrain demeure la protection des populations et des infrastructures, la consolidation des périmètres sécurisés et la prévention des reprises sous l’effet du vent et des fortes températures.