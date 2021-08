Feux de forêt : les procédés et dossiers d’indemnisation dévoilés  

L’inspecteur central au ministère de l’Intérieur Abdelaziz Dliba a dévoilé ce lundi 23 août 2021, les procédés et dossiers à fournir pour pouvoir bénéficier des indemnisations suite aux dégâts causés par les derniers incendies de forêt.

Intervenant sur les ondes de la chaine une de la Radio nationale, le responsable a affirmé que les opérations d’évaluation des dégâts causés par les feux de forêt à travers 26 wilayas ont atteint des étapes très avancées. Suite de quoi, les indemnisations devront être entamées indécemment, selon lui.

Pour ce qui est des indemnisations qui seront remises aux sinistrés, l’inspecteur central au ministère de l’Intérieur a affirmé qu’elles seront sous forme d’aides financiers pour les habitations endommagées, et ce, conformément aux expertises des spécialistes.

Concernant les agriculteurs et éleveurs impactés par les incendies, le même responsable a indiqué que les indemnisations seront matérielles, et ce, conformément aux instructions données par président de la République aux ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture et de l’Habitat.

Le volet administratif des indemnisations

Abordant le volet administratif des indemnisations, l’invité de la Radio a souligné que les dossiers devront contenir essentiellement le document de l’expertise fourni par les spécialistes sur la base des dégâts subis, les procès-verbaux des équipes de spécialistes chargées de l’évaluation des dégâts, le dossier de la commission centrale ainsi que la pièce d’identité de l’intéressé.

Pour ce qui est des victimes des incendies parmi les civils et les militaires, Abdelaziz Dliba précise que le ministre de l’Intérieur et le secrétaire général à la Présidence de la République ont déjà entamé le versement des allocations au profit des familles des martyrs des incendies