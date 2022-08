Feux de forêt : le ministère de l’agriculture livre une mise au point

Les feux de forêt causent beaucoup de dégâts, et les premiers impactés sont les végétaux qui sont carbonisés et partent en fumée. La faune et la flore de ces forêts se voient donc démunies de leur écosystème.

“Leur protection est la responsabilité de tous”, c’est ce qu’a voulu rappeler le ministère de l’agriculture et du développement rural suite à la série de feux de forêt apparue ces derniers jours. En effet, ce samedi 13 août 2022 il a diffusé un communiqué dans lequel il a appelé tous les citoyens à faire preuve de vigilance, et à se tenir prêts à affronter les futurs incendies mais surtout à respecter les mesures préventives.

Il a aussi communiqué un numéro vert, qui permet de signaler tout incident : 7-10.

Le ministère a aussi appelé les professionnels concernés à augmenter eux aussi leurs niveaux de vigilance et de préparation, afin de gérer la situation de la meilleure manière possible. De ce fait, ils doivent mettre leurs appareils en “état d’alerte” et se tenir prêts à intervenir en cas d’urgence.

Vers le lancement d’une campagne de reboisement en Algérie

Les feux de forêt de l’an dernier ont causé beaucoup de tort à la végétation. Dans ce cas, un reboisement est plus que nécessaire pour faire “raviver” les forêts.

C’est dans ce cadre que le premier ministre Benabderrahmane, a révélé le lancement d’une campagne de reboisement au niveau national.

C’est lors de la cérémonie d’inauguration de la Banque nationale des semences ce 11 août qu’il a évoqué le sujet. Selon ses dires, cette campagne est organisée à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. L’objectif est de planter 60 millions d’arbustes, grâce à la mobilisation de tous.