Feux de forêt : le bilan des dernières 24 heures (protection civile)

La Direction générale de la Protection civile a rendu public ce dimanche 15 août 2021 le bilan des feux de forêt enregistrés durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, à leur tête Tizi Ouzou.

Les éléments de la protection civile sont en effet, intervenus pour maitriser 33 feux de forêt au niveau de 12 wilayas. Il s’agit de 17 incendies à Tizi Ouzou, 3 à Bejaïa, 2 à Jijel, Boumerdès et Médéa et un incendie dans respectivement les wilayas d’El Tarf, Tébessa, Skikda, Tiaret, Batna, Mila et Souk Ahras.

Selon le bilan de la protection civile, les éléments de la même entité continuent ce dimanche 15 août 2021 d’éteindre 19 incendies à travers 10 wilayas. Il s’agit de 6 incendies à Bejaïa, 3 à El Taref, deux à Tizi Ouzou, Sétif et Guelma et un incendie respectivement à Ain Defla, Annaba, Bouira et Skikda.

Le communiqué de la protection civile a également énuméré l’ensemble des moyens humains et matériels mis en place actuellement dans la lutte contre les incendies de forêt à travers les wilayas touchées.

Les largages d’eau effectués durant les dernières 24 heures

Il s’agit, selon le communiqué, de 7500 agents de protection civile, 490 camions pompier, trois hélicoptères appartenant au corps, 5 hélicoptères relevant de l’Armée populaire nationale et un avion-Canadair espagnol.

Durant la même période, soit les dernières 24 heures, les hélicoptères relevant du Groupement aérien de la Protection civile et de l’ANP ont effectué 122 opérations de largage, tandis que l’avion bombardier d’eau (ABE) avait effectué 8 largages d’eau.

L’ensemble de ces largages ont été effectués à travers les wilayas de Guelma, Bouira, Tizi Ouzou et Bejaïa, précise encore le communiqué de la protection civile.