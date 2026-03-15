Feux de forêt : l’Algérie sort l’artillerie technologique avec 140 drones pour 2026

La lutte contre les incendies de forêt en Algérie entre dans une nouvelle phase. Alors que les feux ont nettement reculé ces dernières années, les autorités veulent consolider cette tendance en modernisant les outils de prévention et d’intervention.

Drones, images satellitaires, plateformes numériques et coordination renforcée entre les institutions, le dispositif national se prépare à affronter une menace qui reste l’un des risques majeurs pour le pays.

C’est dans ce contexte que le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, a procédé à l’installation du Comité national de protection des forêts pour l’année 2026, lors d’une séance de travail consacrée à la préservation du patrimoine forestier.

Incendies de forêt en Algérie : une forte baisse des surfaces brûlées ces dernières années

Le ministre a mis en avant les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées ces dernières années. Selon lui, la stratégie anticipative et la mobilisation de plusieurs acteurs ont permis de réduire fortement les dégâts causés par les incendies.

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« La réduction des surfaces touchées par les incendies de forêt au cours des deux dernières années confirme l’efficacité de l’approche proactive et participative adoptée, ainsi que l’efficacité accrue du système de prévention et d’intervention », a-t-il déclaré. Les chiffres avancés illustrent cette évolution :

5 289 hectares de forêts touchés par les incendies en 2025

de forêts touchés par les incendies en Une baisse d’environ 90 % par rapport à la moyenne de la dernière décennie

par rapport à la moyenne de la dernière décennie Une moyenne historique d’environ 40 000 hectares brûlés par an

Ces résultats restent toutefois fragiles. Les phénomènes climatiques persistants, notamment les températures élevées en dehors de la période estivale, prolongent les risques d’incendies bien au-delà de l’été.

Drones, satellites et données numériques pour prévenir les feux de fôret

Face à ces nouveaux défis, le gouvernement mise sur une approche plus technologique de la prévention. Plusieurs outils doivent renforcer la surveillance et la gestion des feux de forêt dès la saison 2026.

Parmi les dispositifs annoncés :

Déploiement de 140 drones pour détecter rapidement les départs de feu

pour détecter rapidement les départs de feu Utilisation d’images satellitaires en collaboration avec l’Agence spatiale algérienne

en collaboration avec l’Agence spatiale algérienne Recours au système d’information géographique (SIG) pour analyser les risques et planifier les interventions

pour analyser les risques et planifier les interventions Adoption de méthodologies scientifiques standardisées pour évaluer les dégâts causés par les incendies

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Dans cette logique, les autorités étudient également l’utilisation du satellite algérien Alcomsat-1 afin d’assurer les communications dans les zones forestières isolées.

Renforcement de la coordination et implication des citoyens dans la prévention

Au-delà des outils technologiques, les autorités souhaitent renforcer l’organisation sur le terrain et la coordination entre les institutions. Plusieurs mesures ont été évoquées :

Activation du Comité national de protection des forêts et suivi des obligations des secteurs concernés

et suivi des obligations des secteurs concernés Création d’un comité sectoriel opérationnel chargé d’appliquer les recommandations

chargé d’appliquer les recommandations Renforcement de la coordination entre comités étatiques, wilayaux et communaux

Implication des riverains des zones forestières à haut risque

Des équipes d’enquête spécialisées sur les incendies ont également été constituées. Elles regroupent la Gendarmerie nationale, la Direction générale des forêts et la Protection civile.

Les autorités comptent aussi sur la participation des citoyens et des associations locales pour signaler rapidement les départs de feu et faciliter les premières interventions.

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Parallèlement, des campagnes de sensibilisation ciblent les agriculteurs installés dans les zones forestières, notamment pour encourager l’assurance des exploitations agricoles et la mise en place de pratiques préventives.

Un comité national élargi pour préparer la saison des incendies

Le Comité national de protection des forêts réunit 27 membres représentant 14 secteurs et 13 institutions publiques impliqués dans la prévention et la lutte contre les feux.

Les autorités envisagent toutefois d’élargir sa composition afin d’intégrer davantage d’acteurs et renforcer la coordination entre les différentes structures.

Ce comité joue un rôle central dans la préparation de la saison des incendies. Chaque année, il évalue les actions menées et ajuste les mesures de prévention.

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La période officielle de lutte contre les feux de forêt a d’ailleurs été allongée, avec :

Un début avancé au 1er mai au lieu du 1er juin

au lieu du 1er juin Une fin fixée à fin novembre au lieu du 31 octobre

Ce changement tient compte de l’évolution des conditions climatiques qui favorisent le déclenchement d’incendies sur une période plus longue.