Feux de forêt : la protection civile annonce l’extinction de tous les incendies

Ces dernières 48 heures, de violents feux de forêt ont touché plusieurs wilayas du nord de l’Algérie. Ces derniers ont engendré d’énormes dégâts : des milliers d’hectares ravagés par les flammes, d’énormes pertes matérielles, une population en état de choc, et surtout un lourd bilan humain de 34 morts.

Cependant, le cauchemar semble avoir pris fin en cette soirée du mercredi 26 juillet, du moins momentanément. Les services de la Protection civile ont annoncé, via une publication sur leur page Facebook officielle, l’extinction de tous les foyers d’incendie, tout en assurant que les opérations de surveillance se poursuivent.

Une nouvelle qui soulagera certainement l’ensemble des Algériens qui, depuis le déclenchement de cette vague d’incendies, ont fait montre d’une solidarité exemplaire. D’ailleurs, nombreux ont été les internautes à exprimer leur apaisement et à adresser leurs remerciements aux pompiers sous le post de la Protection civile.

L’Algérie a bien mobilisé des canadairs pour lutter contre les incendies

Par ailleurs, le Colonel Farouk Achour, directeur de l’information et des statistiques à la Protection civile, a affirmé, dans un entretien téléphonique avec nos confrères d’El Watan, que l’Algérie a bel et bien mobilisé des avions bombardiers d’eau dans la lutte contre les feux de forêt, dont le Beriev Be-200 que l’ANP a acquis cette année.

Il s’agit maintenant de réparer, autant que faire se peut, les dégâts par l’indemnisation des victimes et d’enquêter sur les potentiels criminels qui ont participé au déclenchement et à la propagation de ces incendies. À ce propos, les autorités judiciaires ont annoncé, hier, l’arrestation de 14 suspects à Béjaïa et de 2 autres à Bouira.