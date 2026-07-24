Feux de forêt en Algérie : sur ordre de Tebboune, les indemnisations versées avant cette date

Les récents incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays laissent un bilan lourd. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une délégation gouvernementale s’est rendue sur le terrain pour présenter les condoléances de l’État aux proches des six personnes décédées à Tlemcen et Sétif, et faire le point sur la situation.

Au-delà des secours, l’urgence porte désormais sur l’inventaire des pertes et le versement des aides. L’État s’engage à finaliser l’indemnisation des victimes des feux de forêt avant une échéance précise, la prochaine rentrée sociale.

Recensement des dégâts et engagement de l’État pour l’indemnisation des victimes des feux de forêt

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a transmis des directives claires aux walis. Former immédiatement des commissions locales d’évaluation. L’inventaire doit intégrer l’ensemble des préjudices matériels essuyés par les habitations, le mobilier, le cheptel et les récoltes agricoles. Sur place, le ministre a rappelé la position des autorités : « L’État reste engagé à prendre en charge matériellement et moralement les sinistrés et à les accompagner dans ces moments difficiles. »

🟢 À LIRE AUSSI : Le directeur général des forêts dévoile les causes de la propagation des feux en Algérie

Pour répondre aux besoins immédiats des populations touchées, une caravane solidaire a pris la route depuis Sétif pour distribuer des vivres, des vêtements, des couvertures et du matériel médical. Par ailleurs, les démarches administratives débloquent des infrastructures locales. Le projet d’hôpital de 60 lits à Oulad Mimoun, jusqu’ici gelé, a vu son étude finalisée. Le dossier sera transmis à la Primature et au ministère des Finances afin d’engager le chantier dès l’année prochaine.

Enquêtes judiciaires et indemnisation des victimes des feux de forêt

Sur le plan opérationnel, la mobilisation a permis d’enrayer la progression des 160 départs de feu enregistrés en quelques jours. Un dispositif aérien de 18 appareils. Dont 12 avions bombardiers d’eau, deux aéronefs de l’Armée nationale populaire et plusieurs hélicoptères de la Protection civile a été déployé. Ces moyens ont écarté les flammes des zones habitées et circonscrit les zones à risque.

🟢 À LIRE AUSSI : Les incendies font de lourds dégâts en Algérie : l’État annonce des indemnisations pour les sinistrés

Sur le plan judiciaire, les services de sécurité poursuivent leurs investigations sur l’origine de certains foyers est naturelle. Tandis que d’autres départs de feu présentent un caractère criminel. Des poursuites judiciaires sont également engagées. Et les sanctions prévues par la loi s’appliqueront aux auteurs d’actes volontaires. Les résultats complets des enquêtes seront rendus publics dès leur finalisation.

Alors que les équipes de secours maintiennent leur surveillance sur les derniers points chauds, la priorité des pouvoirs publics reste la finalisation des dossiers administratifs avant la rentrée sociale.

🟢 À LIRE AUSSI : Grâce présidentielle en Algérie : corruption, meurtre… ces crimes qui excluent toute clémence