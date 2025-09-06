Feux de forêt en Algérie : plus de 12 incendies en moins de 24h

La Direction générale de la Protection civile a annoncé, samedi, avoir réussi à éteindre sept incendies de forêts, de broussailles et d’adgals, enregistrés entre le 5 et le 6 septembre 2025, à travers plusieurs wilayas du pays.

Dans la wilaya de Béjaïa, particulièrement touchée, trois foyers ont été maîtrisés : le premier dans la localité de Timizilt (Akfadou), le second à Bouthezit (Ouzellaguen) et le troisième à Amrezak (Aokas). À Tipaza, un feu de forêt a été circonscrit dans la zone boisée de Zawawi, relevant de la commune de Nateur. Dans la wilaya de Sétif, deux sinistres distincts ont été rapportés : l’un à Izaabaren (Bousselam) et l’autre dans la forêt des Chouawates, au niveau de la commune d’El Eulma. Enfin, à Tlemcen, les équipes de la Protection civile sont parvenues à venir à bout d’un feu de forêt qui s’était déclaré dans la zone d’Ahfir (Aïn El Ghoraba).

Ces interventions rapides ont permis de limiter la propagation des flammes et de protéger aussi bien les espaces naturels que les habitations proches. La Protection civile a souligné que la vigilance des habitants et la réactivité des équipes locales ont joué un rôle déterminant dans la réussite de ces opérations.

Cinq incendies agricoles maîtrisés dans différentes régions

Outre les feux de forêts, la Protection civile a également signalé cinq incendies ayant touché des surfaces agricoles. Deux d’entre eux se sont déclarés dans la wilaya de Médéa : l’un à Douar El Morabitine (El Ammaria), où des arbres fruitiers ont été endommagés, et un autre à Thala El Oulia (Oued Harbil). Dans le sud, un feu de palmiers a ravagé une partie du quartier Harkat à Ouargla, avant d’être rapidement maîtrisé.

À Sétif, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie d’arbres fruitiers dans le village de Bourdime (Aïn Legradj). Enfin, à Béjaïa, un autre feu agricole a touché la localité de Tizi Ijissen (Semaoun), où plusieurs vergers ont été menacés.

La Direction générale de la Protection civile a rappelé, à cette occasion, l’importance de renforcer la prévention et la sensibilisation, surtout en cette période où les conditions climatiques (chaleur et vents secs) augmentent les risques d’embrasement. Les citoyens sont invités à faire preuve de la plus grande prudence, notamment en évitant les comportements négligents, afin de réduire au maximum la survenue de nouveaux départs de feu.