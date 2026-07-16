Feux de forêt : Après la mort de deux volontaires, la Protection civile lance un appel urgent

Alors que plusieurs wilayas d’Algérie font face à de violents incendies de forêt attisés par des conditions météorologiques extrêmes, la Protection civile a lancé un appel pressant à la vigilance et au respect des consignes de sécurité.

Ce cri d’alarme intervient dans un contexte particulièrement lourd, marqué par le décès tragique de deux citoyens volontaires dans la commune de Beni Mouhli (Sétif), venus prêter main-forte aux secours.

L’appel pressant de la Protection civile : « La sécurité est une responsabilité collective »

Face à la recrudescence des foyers d’incendie — favorisés par des températures caniculaires, des vents violents et une vitesse de propagation fulgurante des flammes — les services de la Protection civile algérienne exhortent la population à observer la plus grande prudence.

Afin de garantir la sécurité de tous et de permettre aux équipes d’extinction d’intervenir avec un maximum d’efficacité, les autorités ont publié une série de directives strictes.

Il est d’abord demandé de faciliter impérativement le passage des secours en libérant les voies d’accès et en évitant d’entraver la circulation des engins.

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De plus, les initiatives individuelles et isolées face aux flammes sont fermement proscrites, la Protection civile insistant sur le danger de tenter d’éteindre les feux de manière autonome.

Les citoyens doivent également s’interdire tout déplacement vers les zones boisées ou isolées qui risquent d’être rapidement encerclées par les flammes.

Enfin, il est crucial d’obtempérer immédiatement aux ordres d’évacuation et de quitter sans délai les habitations dès que les services compétents en font la demande.

« Le respect rigoureux de ces consignes est indispensable pour éviter de nouvelles pertes humaines, prévenir les cas d’asphyxie ou de brûlures graves, et préserver la vie des citoyens comme celle des secouristes. » — Direction générale de la Protection civile.

Drame à Sétif : Deux héros locaux perdent la vie face aux flammes

La douleur et l’émotion sont vives à Beni Mouhli, une commune montagneuse de la wilaya de Sétif, endeuillée par la perte de deux de ses enfants. Tous deux s’étaient portés volontaires pour défendre leur village contre l’avancée dévastatrice du feu.

C’est le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Beni Mouhli, Toufik Ziane, qui a partagé cette douloureuse nouvelle à travers une vidéo émouvante publiée sur sa page Facebook officielle.

Le sacrifice de Mohand Oulhadj

Originaire du village de Tichi, Mohand Oulhadj, affectueusement surnommé « Mouhou », était âgé de 41 ans. Il a succombé ce mercredi à de graves brûlures contractées la veille alors qu’il luttait courageusement contre les flammes aux côtés des secouristes.

Malgré une évacuation d’urgence vers un centre hospitalier spécialisé, la gravité de son état n’a pas permis aux médecins de le sauver. Le maire a salué la mémoire d’un homme qui a fait don de sa vie pour protéger les familles et les biens, incarnant le courage et l’amour de la patrie.

Le dévouement de Larbi Nesraki

La veille, la commune pleurait déjà la perte de Larbi Nesraki, âgé de 59 ans. Ouvrier professionnel au sein de la municipalité de Beni Mouhli et père de trois enfants, il s’était lui aussi mobilisé bénévolement pour stopper l’avancée du brasier. Son décès en première ligne laisse une communauté locale sous le choc et une famille brisée.

Sur le terrain, la mobilisation reste totale. Les éléments de la Protection civile, épaulés par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) et de nombreux citoyens, poursuivent sans relâche leurs efforts pour maîtriser les derniers foyers actifs et sécuriser les zones sinistrées.

Bilan national : Plus de 26 foyers toujours actifs

La situation reste particulièrement critique sur l’ensemble du territoire national. Selon un bilan actualisé par la Protection civile ce jeudi 16 juillet 2026 à 13h00, pas moins de 62 incendies ont été enregistrés, touchant des forêts, des maquis, des récoltes agricoles ainsi que des palmeraies à travers plusieurs wilayas.

Si les efforts des secours ont permis de maîtriser et d’éteindre 35 incendies, 26 foyers demeurent toujours actifs et sous surveillance étroite.

La cartographie des feux encore actifs montre une dispersion sur de nombreuses régions, notamment à Béjaïa avec 6 foyers, Blida qui en compte 4, ainsi que Saïda, Tlemcen, Tizi Ouzou et Khenchela avec 2 foyers chacune.

Des départs de feu isolés sont également traités à Aïn Defla, Bordj Bou Arréridj, Annaba, Boumerdès, Jijel, Souk Ahras, Sidi Bel Abbès et Tiaret.

Des interventions ciblées dans les zones sensibles

À Annaba, l’attention se porte particulièrement sur la commune de Seraïdi, où un violent incendie s’est déclaré hier soir dans la zone de Oued El Aneb. Face à la progression rapide des flammes, un important dispositif aérien a été mobilisé, comprenant trois avions de type AT-802 et deux hélicoptères lourds Mi-26.

La wilaya de Béjaïa fait également l’objet d’une lutte intense au niveau des communes de Sidi Boudrahem, Akfadou, Ouzellaguen et Aokas, où interviennent également trois appareils AT-802 et deux hélicoptères Mi-26.

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Du côté de Blida, les efforts se concentrent sur quatre foyers distincts situés à Sidi Serhane, Ouled Yaïch, Hammam Melouane et Boufarik, avec l’appui de deux hélicoptères Mi-26 et le renfort de la colonne mobile de la wilaya de Médéa.

Enfin, les opérations d’extinction se poursuivent activement à Tlemcen, précisément dans la région forestière d’Ouled Mimoun, avec l’engagement d’un bombardier d’eau BE200 et de trois avions AT-802, tandis que les équipes au sol tentent de circonscrire un incendie majeur de forêt signalé dans la commune de Ouaguenoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou.