Feux de forêts à l’Est du pays : le Premier ministre se rend à El Tarf 

L’Algérie revit de nouveau l’épisode cauchemardesque des incendies et des feux ravageurs. Depuis hier, plusieurs régions de l’Est du pays vivent le drame. Afin d’explorer l’étendu des dégâts causés par les incendies, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s’est rendu ce jeudi matin à la wilaya d’El Tarf.

En application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s’est rendu aujourd’hui à la wilaya d’El Tarf pour s’enquérir des ravages des incendies ayant frappé la wilaya.

En effet, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et la délégation ministérielle l’accompagnant sont arrivés à l’aéroport de Annaba ce jeudi matin et se sont directement rendus à la wilaya d’El Tarf, lourdement touchée par les incendies.

Lors de sa visite, le Premier ministre a discuté avec les sinistrés des feux à El Tarf. Affirmant que l’État se chargera de les indemniser. De plus, le Premier ministre a réitéré son engagement à prendre en charge tous les sinistrés.

Pour précision, ce 18 août 2022, le bilan des pertes et des blessés s’est conséquemment alourdi à El Tarf. D’après les chiffres de la Protection Civile, le nombre de victimes a atteint un total de 30 décès et celui des blessés s’est établi à 161 blessés, dont 21 sous surveillance médicale.

Incendies en Algérie : le ministre de l’Intérieur fait le point sur la situation

Hier soir, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, avait fait le point sur la situation, révélant l’enregistrement de 106 foyers d’incendies dans plusieurs wilayas de l’Est du pays.

Invité au journal télévisé de 20h hier, le ministre Kamel Beldjoud avait indiqué que les incendies avaient fait 24 morts dans la wilaya d’El Tarf et deux autres dans la wilaya de Sétif.

De plus, le ministre de l’Intérieur avait précisé que les feux avaient ravagé près de 1800 hectares de broussailles et 800 hectares de couvert forestier. Et ce, dans les wilayas d’El Tarf, Sétif, Souk Ahras, Jijel, Skikda et Tipaza.

Hormis les dégâts, le ministre Kamel Beldjoud avait souligné que les conditions climatiques, notamment les températures élevées et les vents, à l’Est du pays, auraient été à l’origine de ces incendies.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur avait fait part de la maîtrise des incendies à Souk Ahras. Ainsi que l’évacuation et la prise en charge de pas moins de 350 familles. « L’État a mobilisé, en prévision des feux de forêt, tous les moyens depuis le début de la saison estivale », avait-il souligné.

Tebboune réagit aux ravages des incendies à Sétif et El Tarf

Suite aux incendies déclarés dans certaines wilayas de l’Est du pays ayant fait des victimes à El Tarf et Sétif, le Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes. En outre, le Président a souhaité un prompt rétablissement aux blessés ; avait indiqué hier la Présidence de la République.

Dans son message, le Président Tebboune avait aussi affirmé la position de l’État et la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour éteindre les incendies et prendre en charge les sinistrés.