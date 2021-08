Feux de forêt à Blida : de nouveaux détails sur les incendies

Les dégâts causés par le déclenchement des incendies dans plusieurs wilayas du pays sont plus ou moins importants. Certaines régions ont connu des pertes humaines et matérielles énormes, d’autres ont vu leur richesse forestière s’évaporer.

C’est le cas en effet de la ville des roses, connu pour ses beaux paysages situés au niveau du parc national de Chréa. Tout comme les autres régions, la wilaya de Blida a subis une vague d’incendie ayant engendré des dommages au niveau des forêts, buissons et arbres fruitiers. La superficie totale brûlée a été estimée à 445 hectares depuis juin dernier, dont 60 hectares de forêt, 13% de la superficie brûlée, et 67 hectares de brousse, soit 15%. Cependant, les flammes les plus ravageurs ont touché les buissons ou 306 hectares ont été dévorés, en plus de la destruction de 12 hectares d’arbres fruitiers. En total, 32 incendies ont été récences au niveau de Chréa.

Le communiqué de la conservatrice des forets

Toutes ces données ont été rapportées par la conservatrice des forêts de la wilaya de Blida, Dalila Bennani, dans un communiqué de presse. Selon la même source, les incendies se sont déclenché après le coucher de soleil et vers 4 h du matin, sur un terrain accidenté, ce qui a compliqué la tache aux éléments de la Protection civile et aux agents forestiers. Sachant que les enquêtes sont toujours en cours, Dalila Bennani suppose que la plupart des incendies étaient volontaire.

Dans ce contexte, La Gendarmerie nationale travaille jours et nuits afin de réussir à détecter les principales circonstances de ces incendies et dévoiler les auteurs. Ainsi, Une loi dissuasive sera promulgué prochainement dans le but de sanctionner sévèrement toute personne responsable d’un quelconque incendie volontaire, ajoute la même source.

Enfin, la conservatrice des forêts a tenu à préciser que des agents sont présents au niveau des zones forestières qui se caractérisent par une densité de couvert végétal ainsi qu’au niveau des zones peuplées afin maitriser les feux rapidement en cas d’incendies.