Feux de forêt : 7 ans de prison ferme pour les responsables de l’incendie de Djnan El-Anab

ALGER, le 21 avril 2024 – La Cour d’Alger a condamné, ce dimanche, deux accusés arrêtés à sept ans de prison ferme.

Il s’agit de “K. Amar” et “H. Salim”, pour leur implication dans l’affaire de l’incendie des forêts de Djnan El-Anab dans la wilaya de Skikda. Ils ont été poursuivis pour le crime d’incendie volontaire de biens publics et privés.

Le verdict a été prononcé après que le procureur général a requis, lors de l’audience, une peine de 20 ans de prison ferme contre chaque accusé, estimant que les faits reprochés aux accusés sont graves et constituent une menace pour la sécurité de l’État.

Les faits de l’affaire remontent au 24 juillet 2023. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Beni Bechir a reçu un appel téléphonique signalant un incendie au niveau de Mechta El-Anab, plus précisément dans la forêt de Beni Bechir.

Sur les lieux, les gendarmes ont constaté un incendie et des flammes s’élevant de la forêt. Après avoir suivi la trajectoire du feu, ils ont remarqué une personne en train d’éteindre un tas de charbon.

Lorsqu’ils se sont approchés de lui, il a pris la fuite et s’est jeté dans un bassin d’eau pour tenter de passer de l’autre côté du ravin. Il a été arrêté et identifié comme étant “K. Amar”.

Feux de forêt : la justice frappe fort contre les coupables

Interrogé par la police judiciaire, il a déclaré que se trouvant dans son verger à Djnan El-Anab, il a remarqué un incendie dans l’un des massifs forestiers. Après inspection, il a découvert un atelier clandestin de fabrication de charbon, qui était le point de départ de l’incendie.

Il a ajouté que l’atelier appartenait à “H. Salim”, qui est la personne qui a allumé le feu dans cet atelier avant de quitter les lieux.

“K. Amar” a fini par avouer qu’il avait créé l’atelier clandestin de fabrication de charbon et que “H. Salim” était son principal partenaire dans cette activité. Ils avaient déjà allumé le feu dans cet atelier de manière illégale, dans son propre verger.

Il a expliqué que ce jour-là, en raison de vents violents, il a voulu ramasser le charbon éparpillé dans l’atelier. Le feu s’est ensuite propagé en raison de la force du vent et il n’a pas pu le maîtriser, ce qui a entraîné sa propagation au milieu de la forêt.

Quant à “H. Salim”, il a nié tout lien avec l’accusé “K. Amar”. Il a affirmé que l’atelier clandestin de fabrication de charbon appartenait à “K. Amar”.

Le tribunal a retenu la culpabilité des deux accusés pour les charges retenues contre eux. Il a estimé que les aveux des accusés, corroborés par les éléments de l’enquête, étaient suffisants pour établir leur responsabilité dans l’incendie des forêts de Djnan El-Anab.

Le tribunal a également pris en compte la gravité des faits, qui ont causé d’importants dégâts à l’environnement et menacé la sécurité des biens et des personnes. C’est ainsi que le tribunal a condamné “K. Amar” et “H. Salim” à 07 ans de prison ferme chacun.