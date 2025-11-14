Feux de forêt : 29 incendies en 24 heures, la Protection civile en alerte maximale

Les services de la Protection civile ont publié, ce vendredi matin, un bilan détaillé sur la situation des feux de végétation enregistrés entre le 13 novembre 2025 à 10h00 et le 14 novembre à 10h00.

Au total, 29 incendies ont été signalés à travers plusieurs wilayas du pays, touchant forêts, broussailles et zones d’herbes sèches. Les conditions météorologiques, marquées par des vents irréguliers, ont compliqué l’évolution de plusieurs foyers.

Selon le bilan officiel, 9 incendies sont toujours en cours d’extinction, tandis que 3 foyers ont été maîtrisés et placés sous surveillance.

La majorité des départs de feu (17 au total) ont été entièrement éteints grâce à une mobilisation massive des unités terrestres et aériennes.

Tipaza, l’épicentre des opérations les plus complexes

La wilaya de Tipaza demeure la plus touchée par ces incendies, avec plusieurs foyers toujours actifs.

À Douar Boukhalidja (commune d’El Arhat), les équipes continuent de lutter contre un feu de forêt particulièrement résistant. Sept camions d’intervention, une équipe pédestre, un bus de soutien, ainsi que trois colonnes mobiles provenant d’Aïn Defla, Boumerdès et Relizane ont été dépêchés sur les lieux. Un avion bombardier d’eau BE-200 appuie également le dispositif.

À Cherchell, dans la forêt de Bouzoula, un centre de commandement opérationnel a été installé sur instructions du Directeur général de la Protection civile, présent sur place pour superviser les opérations.

Deux autres incendies restent actifs à Messelmoun et Beni Millek, avec l’appui de colonnes mobiles de Blida, Chlef et Médéa, ainsi que d’un second bombardier d’eau.

D’autres wilayas toujours sous tension

Dans la wilaya de Médéa, un incendie se poursuit dans la région de Khazroun (commune de Hamdania), mobilisant dix camions d’extinction.

À Béjaïa et Chlef, les équipes tentent encore de maîtriser respectivement les feux d’Ikhthmane (commune de Boukhlifa) et de Boukhendek (commune de Sidi Akkach).

À Tlemcen, un incendie dans la zone d’El Kalaa reste actif, alors que deux autres foyers dans la même wilaya ont été maîtrisés et placés sous surveillance.

Plusieurs foyers éteints dans d’autres régions

Plusieurs départs de feu ont pu être éteints rapidement dans des wilayas comme Tizi Ouzou, Alger, Jijel et Blida, où les interventions ont permis d’éviter toute extension dangereuse vers des zones habitées.

À Alger, deux incendies d’herbes sèches, l’un à Hydra et l’autre à Mohamed Belouizdad, ont été totalement circonscrits.

Face à cette multiplication des incendies, les services de la Protection civile rappellent que la coordination interwilayas, l’usage des colonnes mobiles et l’appui aérien ont joué un rôle déterminant dans la maîtrise de la majorité des foyers.

Cependant, la poursuite des opérations dans plusieurs zones, notamment Tipaza, Béjaïa et Chlef, témoigne de la nécessité de maintenir une vigilance accrue, alors que certains incendies évoluent encore dans des zones difficiles d’accès.

Feux de forêt : Le Premier ministre sur le terrain

Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est déplacé dans la nuit de jeudi à vendredi dans la wilaya de Tipaza pour suivre directement les efforts engagés afin de maîtriser les feux de forêt qui touchent plusieurs communes. Il était accompagné du ministre de l’Intérieur Said Sayoud et du ministre de l’Agriculture Yacine Walid.

Sifi Ghrieb a inspecté les zones les plus touchées, notamment à Muslimoun, où les équipes de la Protection civile restent fortement mobilisées. Il s’est rendu au centre de commandement opérationnel mis en place pour coordonner les interventions.

Les responsables lui ont présenté l’état d’avancement des opérations, les moyens terrestres et aériens engagés ainsi que les difficultés rencontrées sur le terrain, en raison du relief et des vents changeants.

Le Premier ministre a également visité un établissement scolaire utilisé comme centre d’accueil provisoire pour les familles évacuées à titre préventif. Il a assuré les sinistrés du soutien total de l’État et a donné des instructions pour garantir leur prise en charge dans de bonnes conditions.

Cette visite intervient alors que plusieurs wilayas connaissent une recrudescence des incendies, notamment Tipaza, Béjaïa et Chlef.