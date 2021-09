Feux de forêt : 23 incendies dans 2 wilayas

Depuis le début du mois d’aout, l’Algérie a été violemment frappée par des incendies ravageurs et meurtriers. La Kabylie notamment la wilaya de Tizi-Ouzou a été la plus touchée sur le plan matériel et humain. D’autres régions du pays notamment celle de l’Est ont également connu une série d’incendies catastrophiques.

Malgré le fait que l’été touche à sa fin, l’Algérie ne semble pas en finir avec ces feux de forets. En effet, la protection civile a enregistré ce vendredi 24 septembre, cinq incendies au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Skikda, a rapporté le quotidien El Khabar.

Il s’agit du massif de Collo, de la commune de Ain Charchar, de Ouled Hbaba, de El Hadaiek et de sidi Ahmed dans la commune de Skikda. Selon la protection civile, les flammes ont causé uniquement de dégâts matériels tels que la destruction des oliviers et de couverts végétaux.

Le quotidien arabophone a indiqué par ailleurs que ces incendies dont l’origine est inconnue pour le moment, ont provoqué une forte vague de chaleur, poussant les habitants de la wilaya de Skikda d’affluer sur les plages.

18 incendies déclenchés à Jijel

Dans la même journée, la wilaya de Jijel a, à son tour été témoins de 18 feux de forets dispersés dans différents endroits de la wilaya, a indiqué le média susmentionné. Selon le communiqué de la protection civile, 7 incendies ont été maitrisés à 17 h. Cependant, aucune victime n’a été signalé jusqu’à maintenant.

En parlant de victimes d’incendies, il convient de rappeler que les brulés ayant été hospitalisés à l’hôpital de Douera sont arrivée aujourd’hui 24 septembre en Turquie pour une prise en charge médicale, suite aux promesses du président de la République.